Dyson займется выпуском аппаратов вентиляции легких
Британский миллиардер Джеймс Дайсон, основатель производителя бытовой техники Dyson, займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Представитель компании подтвердил Forbes, что бизнесмен таким образом откликнулся на просьбу о помощи от британского правительства.
Аппараты ИВЛ необходимы для поддержания жизни пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа. Британское министерство здравоохранения ранее предупредило, что в больницах страны имеется 8755 таких аппаратов, и этого недостаточно для 60 млн населения.
О готовности переориентировать часть производства на выпуск товаров для борьбы с распространением коронавируса в мире уже заявили многие компании, в том числе производитель электроники Sharp, бренд одежды Bosco, парфюмерно-косметическая компания Faberlic.
В январе прошлого года Дайсон стал самым богатым человеком Великобритании, по данным Bloomberg. Сегодня Forbes оценивает его состояние в $5,8 млрд.