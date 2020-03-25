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Dyson займется выпуском аппаратов вентиляции легких

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Британский миллиардер Джеймс Дайсон, основатель производителя бытовой техники Dyson, займется производством аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Представитель компании подтвердил Forbes, что бизнесмен таким образом откликнулся на просьбу о помощи от британского правительства.

Аппараты ИВЛ необходимы для поддержания жизни пациентов, заразившихся коронавирусом нового типа. Британское министерство здравоохранения ранее предупредило, что в больницах страны имеется 8755 таких аппаратов, и этого недостаточно для 60 млн населения.

23 марта премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявил о введении режима всеобщего карантина. К 25 марта в стране число умерших от COVID-19 достигло 434 человек, а зараженных – 8317, по данным Университета Джона Хопкинса.

О готовности переориентировать часть производства на выпуск товаров для борьбы с распространением коронавируса в мире уже заявили многие компании, в том числе производитель электроники Sharp, бренд одежды Bosco, парфюмерно-косметическая компания Faberlic.

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В январе прошлого года Дайсон стал самым богатым человеком Великобритании, по данным Bloomberg. Сегодня Forbes оценивает его состояние в $5,8 млрд.

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