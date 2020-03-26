Gallery бесплатно выделила рекламные экраны на кампанию против коронавируса
Оператор наружной рекламы Gallery (принадлежит холдингу «Медиа-1» Ивана Таврина) безвозмездно предоставил 600 экранов для трансляции советов по борьбе с коронавирусом, сообщает компания. Сообщения транслируются в Москве, Санкт-Петербурге и других городах. Информационную компанию проводит координационный совет по борьбе с коронавирусом.
Сеть Gallery контролирует 22,6% бюджетов рынка наружной рекламы, первое место по объему рынка занимает Russ Outdoor (29%). Социальная реклама запущена 24 марта, Gallery отвечает за ее распространение в наружной и цифровой рекламе. Слоганы призывают держать дистанцию в толпе, оставаться дома и мыть руки.
Координационный совет был создан 16 марта, его возглавил премьер Михаил Мишустин. В то же время был запущен сайт стопкоронавирус.рф, на котором отображается статистика по заболеваниям в России, адрес этого же сайта размещен и на рекламных экранах.
В России к 26 марта обнаружено 840 случаев заболевания, два пациента скончались. По данным Всемирной организации здравоохранения на 25 марта, всего в мире COVID-19 диагностирован у более чем 375 000 человек, 16 362 случая закончились летальным исходом.