Модный дом Armani будет выпускать одноразовые медицинские комбинезоны
Все итальянские фабрики Giorgio Armani в связи с коронавирусом начнут выпускать одноразовые медицинские комбинезоны, сообщает Reuters со ссылкой на заявление компании. Кроме того, модный дом под управлением модельера Джорджо Армани решил пожертвовать больницам 2 млн евро вместо 1,25 млн, как планировалось ранее.
В Италии, в особенности в регионе Ломбардия на севере страны, по-прежнему остро не хватает средств индивидуальной защиты из-за большого числа зараженных, отмечает агентство. Власти надеются, что консорциум итальянских текстильных и модных компаний, координируемый бизнес-ассоциацией Confindustria Moda, в скором времени сможет производить достаточное количество масок.
Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй, в марте ВОЗ объявила о пандемии. На момент публикации случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 199 странах. Заразились свыше 462 000 человек, более 20 800 скончались.
Италия – вторая после Китая по числу заболевших (более 74 000 на момент публикации) и первая по смертности от коронавируса (7500 жертв).
В России, по данным оперативного штаба на 26 марта, выявлено 840 заболевших коронавирусом, за последние сутки эта цифра выросла на 182. Больше всего случаев заболевания (546) зарегистрировано в Москве.