Модный дом Armani будет выпускать одноразовые медицинские комбинезоны

Вспышка коронавирусной инфекции нового типа началась в декабре 2019 г. в китайской провинции Хубэй, в марте ВОЗ объявила о пандемии. На момент публикации случаи заболевания коронавирусом были зарегистрированы в 199 странах. Заразились свыше 462 000 человек, более 20 800 скончались.