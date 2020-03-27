Крупнейшие владельцы торговых центров закроют объекты
ГК «Ташир» в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля закроет все торгово-развлекательные центры в Москве и Московской области, сказано в сообщении компании. Доступ посетителей будет ограничен во все точки торговых центров, кроме аптек, продуктовых магазинов и банков. «Безусловно, для нас, как крупнейшего девелопера России, подобные ограничительные меры довольно болезненны, но мы верим, что предпринимаемые правительством шаги оправданны и должны помочь противостоять распространению болезни и защитить людей», ‒ сказано в сообщении.
«Ташир» – многопрофильный холдинг, который специализируется на девелопменте и управлении недвижимостью, ритейле, энергетике, ресторанах и др. Группа считается одним из крупнейших владельцев коммерческой недвижимости в России. В 2020 г. она заняла вторую строчку в списке крупнейших рантье страны по версии журнала Forbes с годовым арендным доходом $655 млн.
Компания управляет сетью торговых центров «Рио», ей принадлежат также комплексы «Райкин плаза», «Ереван плаза», Family Room.
26 марта о закрытии своих торгово-развлекательных центрах объявила и входящая в группу «Сафмар» корпорация А.Н.Д. «Мы выполняем распоряжения мэра Москвы на всех наших объектах. Соответственно, до 10 апреля будут приостановлены досуговые, развлекательные, рекламные мероприятия. Со следующей недели будет приостановлена работа ресторанов и кафе, за исключением тех, которые работают навынос без посещения гражданами помещений», ‒ сказано в сообщении компании. Корпорации А.Н.Д. принадлежат торговые центры «Смоленский пассаж», «Петровский пассаж», «Калужский», «Калейдоскоп», «Фестиваль». «Ведомости» также ожидают комментарий от компании «Киевская площадь» (ТРЦ «Европейский», рынок «Садовод»), еще одного крупнейшего владельца коммерческой недвижимости в России.