Крупнейшие владельцы торговых центров закроют объекты

ГК «Ташир» в целях борьбы с распространением коронавирусной инфекции с 28 марта по 5 апреля закроет все торгово-развлекательные центры в Москве и Московской области, сказано в сообщении компании. Доступ посетителей будет ограничен во все точки торговых центров, кроме аптек, продуктовых магазинов и банков. «Безусловно, для нас, как крупнейшего девелопера России, подобные ограничительные меры довольно болезненны, но мы верим, что предпринимаемые правительством шаги оправданны и должны помочь противостоять распространению болезни и защитить людей», ‒ сказано в сообщении.