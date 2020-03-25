Собянин анонсировал ужесточение ограничений из-за коронавируса в нерабочую неделю
Мэр Москвы Сергей Собянин объявил в эфире телеканала «ТВЦ» о возможном ужесточении ограничительных мер из-за коронавируса в нерабочую неделю с 30 марта по 3 апреля. По его словам, в столице следует закрыть рестораны, кафе, торговые центры и парки.
Собянин считает, что длинные выходные нужно использовать для того, чтобы уменьшить скорость распространения коронавирусной инфекции и сгладить пик роста заболеваемости. Мэр отметил, что пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще не пройден, столица находится только в начале пути. Новые ограничительные меры, которые будут действовать в городе на следующей неделе, будут анонсированы в четверг, 26 марта, пообещал мэр.
Пока торговым комплексам поручили только закрыть все размещенные в них спортивные, детские и развлекательные центры, рассказал «Ведомостям» президент Российского совета торговых центров (РСТЦ) Булат Шакиров. «Никаких других распоряжений о закрытии других точек на данный момент у нас пока нет. Ждем официального документа и разъяснений, после чего примем решение», — сказал он.
Ранее сегодня президент России Владимир Путин объявил в ходе обращения к гражданам длинные выходные с 28 марта по 5 апреля, сделав следующую неделю нерабочей. Такая мера введена в рамках борьбы с распространением коронавируса, пояснил он.
Еще до обращения Путина власти Москвы ввели новые ограничения из-за коронавируса. В частности, в столице развлекательные и культурные мероприятия, посещение детских развлекательных центров, кинотеатров и любых зданий, использующихся в основном для развлечений. Также под запрет попало курение кальянов в кафе, барах и ресторанах.
5 марта в Москве был объявлен режим повышенной готовности. Власти тогда обязали всех прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой самоизолироваться на две недели. Позже в Москве и Московской области запретили любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта были переведены на домашнее обучение учащиеся школ и учреждений допобразования.
23 марта Собянин обязал москвичей старше 65 лет и страдающих хроническими заболеваниями граждан с 26 марта по 14 апреля не выходить из дома, посещать магазин и аптеку только при крайней необходимости. Для компенсации дополнительных расходов этой категории граждан будет разово выплачено 4000 руб.
Заболевание COVID-19, вызванное коронавирусом нового типа, в России выявлено у 658 человек. Суточный прирост к 25 марта достиг рекордного значения в 163 человека. В Москве диагноз отмечен у 410 человек.