Собянин анонсировал ужесточение ограничений из-за коронавируса в нерабочую неделю

5 марта в Москве был объявлен режим повышенной готовности. Власти тогда обязали всех прибывших из стран с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой самоизолироваться на две недели. Позже в Москве и Московской области запретили любые массовые мероприятия на улице, а в зданиях – с числом участников более 50 человек. С 21 марта были переведены на домашнее обучение учащиеся школ и учреждений допобразования.