«Ситимобил» организовал бесплатные поездки для врачей

В начале марта «Яндекс», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций и Российский союз промышленников и предпринимателей объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом. Его первым проектом стала новая система тестирования на коронавирус. «Яндекс» и Mail.ru Group заявили, что готовы задействовать свои информационные ресурсы, а также сервисы транспорта и доставки для того, чтобы люди заблаговременно проходили тесты.