«Ситимобил» организовал бесплатные поездки для врачей
Сервис для заказа такси «Ситимобил» совместно с благотворительным фондом «Доступ» организовал бесплатные поездки для врачей института им. Склифосовского. Врачи и медперсонал института смогут ездить бесплатно на работу и домой, говорится в сообщении компании.
Сейчас в двух корпусах института лечатся более 100 инфицированных коронавирусом нового типа. Компания готова предложить свои услуги и другим больницам, работающим с заболевшими коронавирусом, заявил исполнительный директор «Ситимобила» Виталий Бедарев.
В начале марта «Яндекс», Mail.ru Group, Российский фонд прямых инвестиций и Российский союз промышленников и предпринимателей объявили о создании альянса по борьбе с коронавирусом. Его первым проектом стала новая система тестирования на коронавирус. «Яндекс» и Mail.ru Group заявили, что готовы задействовать свои информационные ресурсы, а также сервисы транспорта и доставки для того, чтобы люди заблаговременно проходили тесты.