Росавиация опровергла ограничение авиаперелетов по России

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Росавиация предложила правительству «серьезно ограничить» перелеты внутри России для предотвращения распространения коронавируса. В частности, было предложено два варианта ограничений: ограничить передвижения людей либо ввести прямой запрет на перелеты. Представитель премьера Михаила Мишустина заявил «Ведомостям», что в правительстве данный вопрос не поднимался.