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Росавиация опровергла ограничение авиаперелетов по России

Ведомости

Росавиация назвала недостоверной информацию о возможном ограничении авиасообщения внутри России, сообщили «Интерфаксу» в ведомстве.

Каких-либо предложений по данному вопросу Росавиация не выдвигала, уточнили в ведомстве.

Ранее «Ведомости» со ссылкой на источники сообщили, что Росавиация предложила правительству «серьезно ограничить» перелеты внутри России для предотвращения распространения коронавируса. В частности, было предложено два варианта ограничений: ограничить передвижения людей либо ввести прямой запрет на перелеты. Представитель премьера Михаила Мишустина заявил «Ведомостям», что в правительстве данный вопрос не поднимался.

Россия с 27 марта приостановила авиасообщение со всеми странами мира. Ранее ограничения касались отдельных стран, в которых увеличивается число заболевших коронавирусом. Речь идет о Китае, Южной Корее, США, Великобритании и странах Европы.

Согласно данным оперативного штаба, в России число заболевших коронавирусом увеличилось до 1036 человек. За последние сутки прирост составил 196 новых случаев. После выздоровления были выписаны 45 человек.

Ранее по теме: Правительство может серьезно ограничить авиаперелеты по России

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