Федун оценил возможные доходы России от новой сделки по сокращению добычи нефти

Новая сделка по сокращению нефтедобычи между Россией, Саудовской Аравией и США необходима рынку, считает первый вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. По его мнению, в случае ее заключения нефть может подорожать на $15–20 за баррель, что в свою очередь увеличит доходы бюджета России на $100–200 млн в день, передает ТАСС.