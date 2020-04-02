Федун оценил возможные доходы России от новой сделки по сокращению добычи нефти
Новая сделка по сокращению нефтедобычи между Россией, Саудовской Аравией и США необходима рынку, считает первый вице-президент «Лукойла» Леонид Федун. По его мнению, в случае ее заключения нефть может подорожать на $15–20 за баррель, что в свою очередь увеличит доходы бюджета России на $100–200 млн в день, передает ТАСС.
Федун считает, что сделка также очень нужна России. «Предложение, которое звучало сегодня про 8–9 млн баррелей сокращения, – это адекватно», – отметил он. По его словам, сократить добычу следует одновременно трем крупнейшим нефтедержавам – России, США и Саудовской Аравии.
По мнению Федуна, при этом США независимо от сделки сократят нефтедобычу, так как в противном случае многие американские компании «не переживут».
Ранее президент США Дональд Трамп написал в Twitter о проведении переговоров с президентом России Владимиром Путиным и наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом. Американский лидер выразил надежду, что стороны договорятся о сокращении нефтедобычи на 10–15 млн баррелей в сутки. В Кремле опровергли заявление Трампа о том, что Путин обсуждал этот вопрос с саудовским принцем.