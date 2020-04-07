Владелец бренда «Махеевъ» купит производителя хлопьев и круп у Якобашвили
«Эссен продакшн АГ», владеющая продуктовым брендом «Махеевъ», ведет переговоры о покупке предприятия по производству круп и хлопьев «Арчеда-продукт». Компанию планируется приобрести у основателя «Вимм-билль-данна» Давида Якобашвили с партнерами. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на потенциального покупателя.
Как сообщили в «Эссен продакшн АГ», в 2019 г. оборот «Арчеда-продукта» был около 340 млн руб. без НДС. По данным Nielsen, около 66% продаж «Арчеда-продукта» могут составлять оптовые продажи и продажи под марками сетевых ритейлеров. По оценке аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александра Осина, предприятие исходя из результатов 2018 г. и с учетом дисконта может стоить 80 млн руб. без учета долга.
«Арчеда-продукт» выпускает около 50 наименований круп и хлопьев под брендами «Крупно» и Delika и собственными торговыми марками сетей. Мощности предприятия позволяют перерабатывать более 50 000 т сырья в год. Согласно ЕГРЮЛу, основным владельцем «Арчеда-продукта» с долей 88% является основатель «Вимм-билль-данна» Давид Якобашвили, мультимиллионер, состояние которого, по оценке Forbes, $750 млн. В «Эссен продакшн АГ» свой интерес к бакалее объясняют высокой долей сетевых торговых марок в категории.
«Эссен продакшн АГ» производит майонез, кетчуп, горчицу и другие продукты под брендом «Махеевъ». По данным «СПАРК-Интерфакса», в 2018 г. выручка компании увеличилась на 8,67% до 17,7 млрд руб., чистая прибыль – в 2,2 раза до 634,26 млн руб. По данным ЕГРЮЛа, совладельцы компании – Леонид Барышев и Вадим Махеев. По расчетам Euromonitor International, оборот российского рынка круп для завтрака в 2019 г. оценивался в $738,7 млн.