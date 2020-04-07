Владелец бренда «Махеевъ» купит производителя хлопьев и круп у Якобашвили

Как сообщили в «Эссен продакшн АГ», в 2019 г. оборот «Арчеда-продукта» был около 340 млн руб. без НДС. По данным Nielsen, около 66% продаж «Арчеда-продукта» могут составлять оптовые продажи и продажи под марками сетевых ритейлеров. По оценке аналитика управления торговых операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом финанс» Александра Осина, предприятие исходя из результатов 2018 г. и с учетом дисконта может стоить 80 млн руб. без учета долга.