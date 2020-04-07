Российские авиакомпании сократили почти 90% внутренних рейсов

Никаких ограничений на перелеты по России не вводилось, но из-за закрытия гостиниц, санаториев, ресторанов и торговых центров по всей России спрос на перелеты резко упал: в первые пять дней апреля падение трафика на внутренних линиях достигло 82%, а с учетом полного закрытия международных рейсов трафик российских аэропортов упал на 89%, сообщала Международная ассоциация аэропортов. Но еще до закрытия этих объектов люди отказывались от путешествий из страха перед коронавирусом, в середине марта от 30 до 50% уже купивших билеты просто отказывались лететь, часто с потерей денег, рассказывали сотрудники российских авиакомпаний.