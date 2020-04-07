Российские авиакомпании сократили почти 90% внутренних рейсов
Российские авиакомпании продолжают выполнять 400 ежедневных рейсов из 3168, прекращено выполнение 87,5% рейсов, подсчитал онлайн-сервис Tutu.ru на основе анализа бортовых ответчиков самолетов и статуса аэропортов. Компания запустила проект «Радар надежды», который позволяет отслеживать количество остающихся рейсов в российских аэропортах. 3168 – это количество рейсов, которые выполнялись по России в нормальной ситуации. «Радар надежды» подсчитывает все самолеты, которые вылетели из всех российских аэропортов за последние 24 часа, информация обновляется в режиме реального времени, поэтому количество остающихся рейсов в каждый момент времени незначительно изменяется.
Никаких ограничений на перелеты по России не вводилось, но из-за закрытия гостиниц, санаториев, ресторанов и торговых центров по всей России спрос на перелеты резко упал: в первые пять дней апреля падение трафика на внутренних линиях достигло 82%, а с учетом полного закрытия международных рейсов трафик российских аэропортов упал на 89%, сообщала Международная ассоциация аэропортов. Но еще до закрытия этих объектов люди отказывались от путешествий из страха перед коронавирусом, в середине марта от 30 до 50% уже купивших билеты просто отказывались лететь, часто с потерей денег, рассказывали сотрудники российских авиакомпаний.
Сокращение количества внутренних рейсов в большинстве крупных аэропортов примерно совпадает с цифрой по всей стране, следует из статистики проекта «Радар надежды». Так, в крупнейшем российском аэропорту «Шереметьево» осталось 40 из 500 рейсов в сутки (сокращение на 92%), в «Домодедово» осталось 48 из 600 рейсов (также падение на 92%), немного лучше ситуация во «Внуково» – осталось 14 из 130 рейсов (падение 89%). В «Пулково» падение составило 84%, в аэропорту Санкт-Петербурга пока сохраняется 34 из 214 рейсов.
Из всех крупнейших аэропортов резко выделяется новосибирский «Толмачево»: здесь сохранилась почти треть всех рейсов – 35 из 111. «Толмачево» – региональный хаб второго крупнейшего в стране перевозчика S7, который много лет активно развивает из него полеты в другие города помимо Москвы. «Падение спроса затронуло прежде всего Москву», – объясняет сотрудник региональной авиакомпании. Именно на столицу приходится 70% из 7500 заболевших COVID-19 жителей России.