Совладелец «Шереметьево» допустил возобновление рейсов за рубеж в июле

По его словам, в «Шереметьево» рассматривают два сценария развития ситуации с коронавирусом. Первый предполагает, что пассажиропоток восстановится до уровня прошлого года до конца этого, а второй видит восстановление пассажиропотока не ранее середины 2021 г. Пономаренко отметил, что при втором сценарии аэропорту будет «очень нелегко».