Совладелец «Шереметьево» допустил возобновление рейсов за рубеж в июле
Россия возобновит международное авиасообщение не ранее июля 2020 г., прогнозируют в «Шереметьево». Об этом совладелец и председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко рассказал в интервью Forbes.
По его словам, в «Шереметьево» рассматривают два сценария развития ситуации с коронавирусом. Первый предполагает, что пассажиропоток восстановится до уровня прошлого года до конца этого, а второй видит восстановление пассажиропотока не ранее середины 2021 г. Пономаренко отметил, что при втором сценарии аэропорту будет «очень нелегко».
Из-за ситуации с коронавирусом аэропорт «Шереметьево» временно закрыл терминалы D, E и C, последний из которых открыли только в январе этого года. Говоря о других мерах, Пономаренко рассказал о возможном переводе части сотрудников на четырехдневную рабочую неделю, а еще части работников – в отпуска. «Все в рамках действующего законодательства», – отметил он.
Россия полностью прекратила международное сообщение 27 марта, кроме рейсов для возвращения россиян домой. По данным Международной ассоциации аэропортов, падение объемов перевозок в российских аэропортах 6 апреля превысило 90%.