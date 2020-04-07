Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов и аппаратов ИВЛ

«У нас есть понимание, как расширить его до 25 000 единиц», – сказал Мантуров о возможности увеличения российского производства. На то, чтобы производить больше медицинских костюмов, в России нет материала – его производят только два предприятия в стране. Недостаток костюмов частично компенсируется поставками из Китая: Мантуров заявил, что к сегодняшнему дню в регионы поставлено почти 250 000 костюмов типа «Тайвек», а недавно был подписан контракт на поставку еще 1,05 млн единиц. Чтобы сократить разрыв между спросом и предложением, Россия также договаривается с другой китайской госкорпорацией, но, по словам Мантурова, та пока не подтверждает наличие капюшонов у своих моделей.