Мантуров заявил о дефиците защитных костюмов и аппаратов ИВЛ
В России наблюдается дефицит защитных медицинских костюмов и аппаратов искусственной вентиляции легких, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров на совещании с президентом Владимиром Путиным. Дефицит костюмов был вызван тем, что промышленность была рассчитана на производство радиационностойких костюмов и костюмов для химических производств. Медицинских костюмов, по заявлению министра, к сегодняшнему дню производилось не более 6000 единиц в сутки.
«У нас есть понимание, как расширить его до 25 000 единиц», – сказал Мантуров о возможности увеличения российского производства. На то, чтобы производить больше медицинских костюмов, в России нет материала – его производят только два предприятия в стране. Недостаток костюмов частично компенсируется поставками из Китая: Мантуров заявил, что к сегодняшнему дню в регионы поставлено почти 250 000 костюмов типа «Тайвек», а недавно был подписан контракт на поставку еще 1,05 млн единиц. Чтобы сократить разрыв между спросом и предложением, Россия также договаривается с другой китайской госкорпорацией, но, по словам Мантурова, та пока не подтверждает наличие капюшонов у своих моделей.
Мантуров назвал аппараты ИВЛ «очень дефицитной позицией» в России: на неделе с 6 по 12 апреля российские предприятия должны будут выпустить 80 аппаратов. На следующей неделе планируется нарастить производство до около 200 аппаратов, а затем – выйти на объемы производства в 1500 аппаратов за месяц. Мантуров отметил, что еще в прошлом году Минпромторг думал о перепрофилировании предприятий и выступал с инициативой закрыть производство. «Слава Богу, не сделали», – добавил он на совещании.