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Кинематография и стоматология пополнили список пострадавших отраслей

Ведомости

Правительство расширило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Такое постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.

В списке появились два нововведения. Во-первых, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Во-вторых, в перечне появился новый раздел — «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «стоматологическая практика».

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта. В него входят авиа- и автоперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений, туристические услуги и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, бытовые услуги (ремонт, стирка, услуги салонов красоты и др.), организация конференций и выставок. Компании, которые попадают в эти категории, могут рассчитывать на налоговые льготы и другую помощь в условиях пандемии.

В России, согласно последним данным, выявлены 13 584 больных коронавирусом, 106 человек умерли. Режим самоизоляции, который действует практически по всей стране, влечет большие убытки для бизнеса.

Ранее по теме: Частная медицина просит правительство внести ее в число пострадавших от коронавируса

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных