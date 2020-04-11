Кинематография и стоматология пополнили список пострадавших отраслей
Правительство расширило перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики. Такое постановление, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте правительства.
В списке появились два нововведения. Во-первых, раздел «Культура, организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в области демонстрации кинофильмов. Во-вторых, в перечне появился новый раздел — «Деятельность в области здравоохранения», который содержит позицию «стоматологическая практика».
Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта. В него входят авиа- и автоперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений, туристические услуги и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, бытовые услуги (ремонт, стирка, услуги салонов красоты и др.), организация конференций и выставок. Компании, которые попадают в эти категории, могут рассчитывать на налоговые льготы и другую помощь в условиях пандемии.
В России, согласно последним данным, выявлены 13 584 больных коронавирусом, 106 человек умерли. Режим самоизоляции, который действует практически по всей стране, влечет большие убытки для бизнеса.