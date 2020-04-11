Кинематография и стоматология пополнили список пострадавших отраслей

Перечень отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса, был определен правительством 30 марта. В него входят авиа- и автоперевозки, деятельность по организации досуга и развлечений, туристические услуги и гостиничный бизнес, физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт, организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения, бытовые услуги (ремонт, стирка, услуги салонов красоты и др.), организация конференций и выставок. Компании, которые попадают в эти категории, могут рассчитывать на налоговые льготы и другую помощь в условиях пандемии.