Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть даже после сделки ОПЕК+

ОПЕК, а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, 12 апреля заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В начале марта страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогли договориться о продлении сделки. 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускалась ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66.