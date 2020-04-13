Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть даже после сделки ОПЕК+

Ведомости

Решения организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, по сокращению добычи почти на 10 млн баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs. По их прогнозам, в ближайшие недели цены на сырье будут падать, так как из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса и связанных с ним ограничений, нефтехранилища заполняются слишком быстро.

Эксперты считают эту сделку «исторической, но недостаточной». Никакой сделки не будет достаточно, чтобы компенсировать резкое падение спроса, пишет Reuters.

ОПЕК, а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, 12 апреля заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В начале марта страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогли договориться о продлении сделки. 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускалась ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных