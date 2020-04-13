Goldman Sachs спрогнозировал снижение цен на нефть даже после сделки ОПЕК+
Решения организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК) и стран, не входящих в картель, по сокращению добычи почти на 10 млн баррелей в сутки будет недостаточно для роста цен, сообщает Reuters со ссылкой на аналитиков Goldman Sachs. По их прогнозам, в ближайшие недели цены на сырье будут падать, так как из-за снижения спроса, вызванного пандемией коронавируса и связанных с ним ограничений, нефтехранилища заполняются слишком быстро.
Эксперты считают эту сделку «исторической, но недостаточной». Никакой сделки не будет достаточно, чтобы компенсировать резкое падение спроса, пишет Reuters.
ОПЕК, а также другие нефтедобывающие страны, в том числе и Россия, 12 апреля заключили соглашение о снижении добычи нефти на 9,7 млн баррелей в сутки в мае – июне 2020 г. В начале марта страны ОПЕК и не-ОПЕК не смогли договориться о продлении сделки. 1 апреля она прекратила действовать. В результате цена нефти марки Brent в конце марта опускалась ниже $22 за баррель, хотя в начале года баррель стоил около $66.