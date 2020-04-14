«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете
«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания. «Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию», – говорится в пресс-релизе.
Пока функция работает в веб-версии карт: рядом с названием организации видно оценку – нет очереди, небольшая, большая. Вскоре возможность появится и в мобильном приложении, и в «Яндекс.Навигаторе». Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрестков» в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время присоединится Альфа-банк с 400 отделениями по всей России.
Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн. Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживается или стоит у кассы; это делается с помощью внутренних сервисов партнера, например датчиков или систем контроля очереди.