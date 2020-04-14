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«Яндекс.Карты» начали показывать размер очереди в супермаркете

Ведомости

«Яндекс.Карты» начали показывать размер очередей в магазинах, сообщила компания. «Это поможет оценить, насколько свободно сейчас у кассы, и будет полезно всем, кто старается соблюдать социальную дистанцию», – говорится в пресс-релизе.

Пока функция работает в веб-версии карт: рядом с названием организации видно оценку – нет очереди, небольшая, большая. Вскоре возможность появится и в мобильном приложении, и в «Яндекс.Навигаторе». Сейчас к проекту подключены 169 супермаркетов «Азбуки вкуса» и 55 «Перекрестков» в Москве и Санкт-Петербурге, в ближайшее время присоединится Альфа-банк с 400 отделениями по всей России.

Актуальные данные о количестве посетителей передают сами партнеры в режиме онлайн. Они фиксируют трафик, чтобы знать, сколько людей сейчас обслуживается или стоит у кассы; это делается с помощью внутренних сервисов партнера, например датчиков или систем контроля очереди.

Ранее по теме: В Москве 1358 человек оштрафованы за нарушение социальной дистанции

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных