«Яндекс» выделил каршеринг в отдельный бизнес
«Яндекс» выделил каршеринговый сервис в отдельную компанию – ООО «Яндекс.Каршеринг», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛа. Новая дочерняя структура была зарегистрирована 3 апреля. По данным «СПАРК-Интерфакса», 100%-ным владельцем «Яндекс.Каршеринга» выступает головная структура интернет-компании Yandex N.V. Гендиректором нового юрлица назначен Антон Рязанов, также возглавляющий другую «дочку» «Яндекса» – ООО «Яндекс.Драйв».
В пресс-службе «Яндекс.Драйва» подтвердили «Интерфаксу» выделение каршерингового бизнеса в отдельное юрлицо, не раскрыв деталей реорганизации. Дальнейшую судьбу ООО «Яндекс.Драйв» в пресс-службе «Яндекса» комментировать не стали.
Сервис «Яндекс.Драйв» был создан в декабре 2017 г. В прошлогодней финансовой отчетности «Яндекса» он относился к сегменту «экспериментальных направлений». Сейчас в парке «Яндекс.Драйва» состоит 21 000 автомобилей.
На данный момент «Яндекс» провел уже пять аналогичных реорганизаций. В отдельные компании были выделены «Яндекс.Медиасервисы», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Вертикали» и «Яндекс.Такси».