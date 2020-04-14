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«Яндекс» выделил каршеринг в отдельный бизнес

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«Яндекс» выделил каршеринговый сервис в отдельную компанию – ООО «Яндекс.Каршеринг», передает «Интерфакс» со ссылкой на данные ЕГРЮЛа. Новая дочерняя структура была зарегистрирована 3 апреля. По данным «СПАРК-Интерфакса», 100%-ным владельцем «Яндекс.Каршеринга» выступает головная структура интернет-компании Yandex N.V. Гендиректором нового юрлица назначен Антон Рязанов, также возглавляющий другую «дочку» «Яндекса» – ООО «Яндекс.Драйв».

В пресс-службе «Яндекс.Драйва» подтвердили «Интерфаксу» выделение каршерингового бизнеса в отдельное юрлицо, не раскрыв деталей реорганизации. Дальнейшую судьбу ООО «Яндекс.Драйв» в пресс-службе «Яндекса» комментировать не стали.

Сервис «Яндекс.Драйв» был создан в декабре 2017 г. В прошлогодней финансовой отчетности «Яндекса» он относился к сегменту «экспериментальных направлений». Сейчас в парке «Яндекс.Драйва» состоит 21 000 автомобилей.

На данный момент «Яндекс» провел уже пять аналогичных реорганизаций. В отдельные компании были выделены «Яндекс.Медиасервисы», «Яндекс.Маркет», «Яндекс.Вертикали» и «Яндекс.Такси».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных