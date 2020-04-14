«Яндекс» выделил каршеринг в отдельный бизнес

Сервис «Яндекс.Драйв» был создан в декабре 2017 г. В прошлогодней финансовой отчетности «Яндекса» он относился к сегменту «экспериментальных направлений». Сейчас в парке «Яндекс.Драйва» состоит 21 000 автомобилей.