Дочь Ротенберга и создатели Playrix впервые вошли в рейтинг богатейших россиян
Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. Впервые в рейтинг попали создатели разработчика игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Они заняли 34-е и 35-е место с состоянием по $3,1 млрд. Еще один новичок в рейтинге – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия, которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate. Ее состояние составило $500 млн, что позволило ей занять 191-е место. Также в рейтинг вошла частный инвестор Лидия Михайлова с состоянием $900 млн (107-е место). Ротенберг и Михайлова – единственные женщины среди 12 новичков рейтинга в этом году.
Первое место рейтинга занял президент холдинга «Интеррос», крупнейший акционер ГМК «Норильский никель» Владимир Потанин. Журнал оценил его состояние в $19,7 млрд. В предыдущем рейтинге он занимал шестую строчку – за год предприниматель увеличил свое состояние на $1,6 млрд.
Вторую строчку, как и в прошлом году, занял председатель совета директоров НЛМК Владимир Лисин, за год его состояние уменьшилось с $21,3 млрд до $18,1 млрд. Лидер прошлогоднего рейтинга, председатель правления «Новатэка» Леонид Михельсон, занял третью строчку, а его состояние издание оценило в $17,1 млрд. На 4-м месте – председатель совета директоров ПАО «Северсталь» Алексей Мордашов с семьей – $16,8 млрд, 5-е место у президента «Лукойла» Вагита Алекперова ($15,2 млрд).
Всего в рейтинг вошли 102 долларовых миллиардера, что на два больше, чем в прошлом году, отмечает Forbes. В условиях турбулентности финансовых рынков, падения цен на нефть и пандемии коронавируса суммарное состояние 200 богатейших россиян сократилось на $40 млрд – до $456 млрд.