Дочь Ротенберга и создатели Playrix впервые вошли в рейтинг богатейших россиян

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг богатейших бизнесменов России. Впервые в рейтинг попали создатели разработчика игр Playrix братья Дмитрий и Игорь Бухманы. Они заняли 34-е и 35-е место с состоянием по $3,1 млрд. Еще один новичок в рейтинге – дочь миллиардера Аркадия Ротенберга Лилия, которой принадлежит пакет в девелоперской компании TPS Real Estate. Ее состояние составило $500 млн, что позволило ей занять 191-е место. Также в рейтинг вошла частный инвестор Лидия Михайлова с состоянием $900 млн (107-е место). Ротенберг и Михайлова – единственные женщины среди 12 новичков рейтинга в этом году.