Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов
Авторы письма утверждают, что таксисты не могут выполнять требования о проверке электронных пропусков. У водителей нет доступа к базе данных для проверки, а приложение «Помощник Москвы», через которое тоже можно это сделать, работает нестабильно. Проверить подлинность распечатанного пропуска у водителей тоже нет, говорится в письме.
Кроме того, власти не объяснили как должна проходить проверка, а у водителей, в отличие от полиции и сотрудников Росгвардии, нет права проверять какие-либо документы пассажиров. Из-за этого пассажиры нередко отказываются их показывать. В связи с этим профсоюз попросил департамент транспорта либо дать четкие инструкции, либо «не накладывать на водителей дополнительных санкций».
С 15 апреля в Москве и Московской области передвигаться можно только при наличии специального пропуска. Ранее на нестабильную работу приложения «Помощник Москвы» жаловались представители агрегаторов такси. Они рассказывали, что приложение работает с перебоями и водитель спрашивает пропуск «для очистки совести», так как технической возможности проверить их нет.