Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов

Ведомости

Московский профсоюз таксистов попросил руководителя столичного дептранса Максима Ликсутова освободить водителей от проверки пропусков у пассажиров, которые стали обязательными для поездок по городу с 15 апреля, сообщает РБК со ссылкой на письмо профсоюза.

Авторы письма утверждают, что таксисты не могут выполнять требования о проверке электронных пропусков. У водителей нет доступа к базе данных для проверки, а приложение «Помощник Москвы», через которое тоже можно это сделать, работает нестабильно. Проверить подлинность распечатанного пропуска у водителей тоже нет, говорится в письме.

Кроме того, власти не объяснили как должна проходить проверка, а у водителей, в отличие от полиции и сотрудников Росгвардии, нет права проверять какие-либо документы пассажиров. Из-за этого пассажиры нередко отказываются их показывать. В связи с этим профсоюз попросил департамент транспорта либо дать четкие инструкции, либо «не накладывать на водителей дополнительных санкций».

Ранее по теме: Московские такси принимают пропуска пассажиров на веру

С 15 апреля в Москве и Московской области передвигаться можно только при наличии специального пропуска. Ранее на нестабильную работу приложения «Помощник Москвы» жаловались представители агрегаторов такси. Они рассказывали, что приложение работает с перебоями и водитель спрашивает пропуск «для очистки совести», так как технической возможности проверить их нет.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных