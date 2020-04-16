Московские таксисты попросили освободить их от проверки пропусков у клиентов

Авторы письма утверждают, что таксисты не могут выполнять требования о проверке электронных пропусков. У водителей нет доступа к базе данных для проверки, а приложение «Помощник Москвы», через которое тоже можно это сделать, работает нестабильно. Проверить подлинность распечатанного пропуска у водителей тоже нет, говорится в письме.