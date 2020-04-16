Рост рынка фрилансеров может резко замедлиться в 2020 году

В 2020 г. рост рынка услуг фрилансеров может замедлиться и составить всего 5%, прогнозирует Национальная гильдия фрилансеров. Отмечается, что хотя удаленная работа стала более актуальной во время пандемии коронавируса и экономической нестабильности, предложение удаленных сервисов может сильно превысить спрос. Также на рынке может негативно сказаться глобальный экономический спад.