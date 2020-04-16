Рост рынка фрилансеров может резко замедлиться в 2020 году
В 2020 г. рост рынка услуг фрилансеров может замедлиться и составить всего 5%, прогнозирует Национальная гильдия фрилансеров. Отмечается, что хотя удаленная работа стала более актуальной во время пандемии коронавируса и экономической нестабильности, предложение удаленных сервисов может сильно превысить спрос. Также на рынке может негативно сказаться глобальный экономический спад.
По данным компании QIWI, последние четыре года рынок фриланса в среднем рос на 10-15% в год, а в прошлом году средний чек за услуги фрилансеров составил 8 050 руб.
В 2019 г. рынок фриланса начал переходить на новый налоговый режим. По данным опроса одной из крупнейших российских многопрофильных бирж дистанционной работы Фриланс.ру, 25,1% фрилансеров уже получили официальный статус налогоплательщика как ИП или самозанятые, а 40,4% респондентов планируют легализовать свой доход в этом году.
Треть опрошенных (34%) пока не планирует получать официальный статус, в основном из-за опасений высокой налоговой нагрузки, отсутствия пенсионного и социального страхования налогоплательщика, а также отсутствия специальных условий для получения кредитов в качестве самозанятого. В опросе Фриланс.ру приняли участие более 1200 фрилансеров из 35 регионов