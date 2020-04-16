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Рост рынка фрилансеров может резко замедлиться в 2020 году

Ведомости

В 2020 г. рост рынка услуг фрилансеров может замедлиться и составить всего 5%, прогнозирует Национальная гильдия фрилансеров. Отмечается, что хотя удаленная работа стала более актуальной во время пандемии коронавируса и экономической нестабильности, предложение удаленных сервисов может сильно превысить спрос. Также на рынке может негативно сказаться глобальный экономический спад.

По данным компании QIWI, последние четыре года рынок фриланса в среднем рос на 10-15% в год, а в прошлом году средний чек за услуги фрилансеров составил 8 050 руб.

В 2019 г. рынок фриланса начал переходить на новый налоговый режим. По данным опроса одной из крупнейших российских многопрофильных бирж дистанционной работы Фриланс.ру, 25,1% фрилансеров уже получили официальный статус налогоплательщика как ИП или самозанятые, а 40,4% респондентов планируют легализовать свой доход в этом году.

Треть опрошенных (34%) пока не планирует получать официальный статус, в основном из-за опасений высокой налоговой нагрузки, отсутствия пенсионного и социального страхования налогоплательщика, а также отсутствия специальных условий для получения кредитов в качестве самозанятого. В опросе Фриланс.ру приняли участие более 1200 фрилансеров из 35 регионов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных