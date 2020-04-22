Поставщик картошки фри для российского McDonald's приостановил работу

Основным покупателем продукции завода в Липецке является сеть ресторанов McDonald's. Там проблем с поставками картошки фри не испытывают и дефицита не ожидают, у «Белой дачи» есть запас на складах свыше 20 000 т готового картофеля. Семенов надеется, что к 1 августа рынок оживет, иначе картофель, который продать не получится, придется «отвезти хрюшкам».