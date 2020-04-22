Поставщик картошки фри для российского McDonald's приостановил работу
Группа компаний «Белая дача» временно остановила работу липецкого завода по производству картофеля фри, сообщил РБК основатель группы Виктор Семенов. Причиной стало сокращение потребления продукта — из-за закрытия ресторанов и общепита у «Белой дачи» в России заказывают меньше 10% картофеля, пояснил он.
Завод должен был планово уйти на каникулы в июле и августе, но из-за пандемии коронавируса производство пришлось остановить на три месяца раньше, добавил Семенов. «Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуска», — рассказал он.
Основным покупателем продукции завода в Липецке является сеть ресторанов McDonald's. Там проблем с поставками картошки фри не испытывают и дефицита не ожидают, у «Белой дачи» есть запас на складах свыше 20 000 т готового картофеля. Семенов надеется, что к 1 августа рынок оживет, иначе картофель, который продать не получится, придется «отвезти хрюшкам».
Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри в апреле 2018 г. «Белая дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций.