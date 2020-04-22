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Поставщик картошки фри для российского McDonald's приостановил работу

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Группа компаний «Белая дача» временно остановила работу липецкого завода по производству картофеля фри, сообщил РБК основатель группы Виктор Семенов. Причиной стало сокращение потребления продукта — из-за закрытия ресторанов и общепита у «Белой дачи» в России заказывают меньше 10% картофеля, пояснил он.

Завод должен был планово уйти на каникулы в июле и августе, но из-за пандемии коронавируса производство пришлось остановить на три месяца раньше, добавил Семенов. «Людям платим зарплату, кого-то отправили в отпуска», — рассказал он.

Основным покупателем продукции завода в Липецке является сеть ресторанов McDonald's. Там проблем с поставками картошки фри не испытывают и дефицита не ожидают, у «Белой дачи» есть запас на складах свыше 20 000 т готового картофеля. Семенов надеется, что к 1 августа рынок оживет, иначе картофель, который продать не получится, придется «отвезти хрюшкам».

Ранее по теме: McDonald's в России готовится работать только на вынос и доставку

Группа компаний «Белая дача» и голландская Lamb Weston открыли в Липецке завод по производству картофеля фри в апреле 2018 г. «Белая дача» решила построить этот завод еще в 2014 г. Однако проект приостановили из-за европейских санкций. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных