Harvard Business Review
Как потратить
Ведомости&
Конференции
Ведомости.HR
Справочник компаний
Практика
Бизнес

Покупатель Victoria's Secret попытался выйти из сделки

Ведомости

Частная акционерная компания Sycamore Partners отозвала намерение купить 55% акций бренда нижнего белья Victoria’s Secret, сообщает текущий владелец бренда – компания L Brands. Она считает предложение Sycamore Partners недействительным и намерена отстаивать эту позицию в суде.

L Brands заявляет, что получила от Sycamore Partners письмо о выходе из предварительного соглашения, также Sycamore Partners подала иск в суд штата Делавэр, чтобы подтвердить законность выхода.

Сделка между L Brands и Sycamore Partners была анонсирована 20 февраля. По предварительным условиям, инвестиционная компания получит контроль над Victoria’s Secret, а оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию. Бренд Victoria's Secret оценили в $1,1 млрд, утверждали источники The Wall Street Journal, ожидаемая сумма сделки при этом составляла $525 млн.

L Brands помимо Victoria's Secret принадлежат бренды Pink и Bath & Body Works. Sycamore Partners ранее купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации, – Nine West, Talbots и Hot Topic. Еще до пандемии коронавируса Victoria’s Secret столкнулась с падением продаж. После новостей о возможном срыве сделки акции L Brands упали более чем на 20%, сообщает WSJ.

Ранее по теме: Владелец Victoria's Secret начал переговоры о продаже бренда

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных