Покупатель Victoria's Secret попытался выйти из сделки
Частная акционерная компания Sycamore Partners отозвала намерение купить 55% акций бренда нижнего белья Victoria’s Secret, сообщает текущий владелец бренда – компания L Brands. Она считает предложение Sycamore Partners недействительным и намерена отстаивать эту позицию в суде.
L Brands заявляет, что получила от Sycamore Partners письмо о выходе из предварительного соглашения, также Sycamore Partners подала иск в суд штата Делавэр, чтобы подтвердить законность выхода.
Сделка между L Brands и Sycamore Partners была анонсирована 20 февраля. По предварительным условиям, инвестиционная компания получит контроль над Victoria’s Secret, а оставшиеся 45% акций L Brands переведет в отдельную компанию. Бренд Victoria's Secret оценили в $1,1 млрд, утверждали источники The Wall Street Journal, ожидаемая сумма сделки при этом составляла $525 млн.
L Brands помимо Victoria's Secret принадлежат бренды Pink и Bath & Body Works. Sycamore Partners ранее купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации, – Nine West, Talbots и Hot Topic. Еще до пандемии коронавируса Victoria’s Secret столкнулась с падением продаж. После новостей о возможном срыве сделки акции L Brands упали более чем на 20%, сообщает WSJ.