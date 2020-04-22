Покупатель Victoria's Secret попытался выйти из сделки

L Brands помимо Victoria's Secret принадлежат бренды Pink и Bath & Body Works. Sycamore Partners ранее купила нескольких производителей и продавцов одежды, находящихся в сложной ситуации, – Nine West, Talbots и Hot Topic. Еще до пандемии коронавируса Victoria’s Secret столкнулась с падением продаж. После новостей о возможном срыве сделки акции L Brands упали более чем на 20%, сообщает WSJ.