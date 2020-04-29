Польша сообщила о согласии «Газпрома» скорректировать счета за поставку газа

PGNiG обратилась в арбитраж с требованием обязать «Газпром» изменить цену на газ еще в 2015 г. Изменения коснутся контракта, подписанного сторонами 25 сентября 1996 г. Согласно ему Россия взяла на себя обязательства поставлять Польше ежегодно около 10 млрд куб. м газа, минимально разрешенный объем поставок – 8,7 млрд куб. м в год. Действие договора прекращается с 2022 г.