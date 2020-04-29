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Польша сообщила о согласии «Газпрома» скорректировать счета за поставку газа

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Польская компания PGNiG сообщила о согласии «Газпром экспорта» внести корректировки в выставленные счета за поставку газа в марте и апреле после решения арбитража о смене формулы цены контракта. Ценовые изменения коснутся ямальского контракта, отметили в PGNiG.

Стокгольмский арбитраж 30 марта принял решение скорректировать формулу цены по контракту на поставку газа в Польшу по газопроводу «Ямал – Европа». Стороны могут обжаловать решение суда в течение 60 дней. Ранее «Газпром» продолжил выставлять PGNiG счета по старой формуле, а также не выплатил польской стороне присужденную компенсацию переплаты в размере $1,5 млрд.

PGNiG обратилась в арбитраж с требованием обязать «Газпром» изменить цену на газ еще в 2015 г. Изменения коснутся контракта, подписанного сторонами 25 сентября 1996 г. Согласно ему Россия взяла на себя обязательства поставлять Польше ежегодно около 10 млрд куб. м газа, минимально разрешенный объем поставок – 8,7 млрд куб. м в год. Действие договора прекращается с 2022 г.

Ранее по теме: Польша заявила о победе над «Газпромом» в Стокгольмском арбитраже

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных