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Экс-совладелец «Востокугля» возглавил крупнейший угольный проект России

Ведомости

Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», которой принадлежит крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение. Это следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».

Об увольнении Исаева из «Востокугля» и «Сибантрацита», который тоже контролируется структурами Босова, стало известно 6 апреля. Отношения к деятельности этих компаний Исаев больше не имеет, говорилось в их сообщениях («Востокуглем» Босов и Исаев владели на паритетных началах). В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Опрошенные «Ведомостями» эксперты не исключали, что в действительности речь может идти о корпоративном споре.

Исаев окончил Донбасский горно-металлургический институт и магистратуру Московского института стали и сплавов по специальности «горный инженер». С 2005 г. работал на руководящих должностях в предприятиях угольной отрасли. В 2012 г. занял должность генерального директора «Востокугля», а в 2016 г. возглавил правление компании.

Ранее по теме: Дмитрий Босов уволил Александра Исаева из «Сибантрацита» и «Востокугля»

Эльгинский угольный проект, запасы которого оцениваются в 2,2 млрд т коксующегося угля, до недавнего времени принадлежал «Мечелу». В апреле компания продала месторождение «А-проперти» Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева. Сумма сделки составила около 142 млрд руб. с учетом долга «Эльгаугля» банку, который «А-проперти» погасила.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных