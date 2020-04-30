Экс-совладелец «Востокугля» возглавил крупнейший угольный проект России
Александр Исаев, недавно уволенный из «Востокугля» Дмитрия Босова, возглавил компанию «Эльгауголь», которой принадлежит крупнейшее в России Эльгинское угольное месторождение. Это следует из данных базы «СПАРК-Интерфакс».
Об увольнении Исаева из «Востокугля» и «Сибантрацита», который тоже контролируется структурами Босова, стало известно 6 апреля. Отношения к деятельности этих компаний Исаев больше не имеет, говорилось в их сообщениях («Востокуглем» Босов и Исаев владели на паритетных началах). В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Опрошенные «Ведомостями» эксперты не исключали, что в действительности речь может идти о корпоративном споре.
Исаев окончил Донбасский горно-металлургический институт и магистратуру Московского института стали и сплавов по специальности «горный инженер». С 2005 г. работал на руководящих должностях в предприятиях угольной отрасли. В 2012 г. занял должность генерального директора «Востокугля», а в 2016 г. возглавил правление компании.
Эльгинский угольный проект, запасы которого оцениваются в 2,2 млрд т коксующегося угля, до недавнего времени принадлежал «Мечелу». В апреле компания продала месторождение «А-проперти» Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева. Сумма сделки составила около 142 млрд руб. с учетом долга «Эльгаугля» банку, который «А-проперти» погасила.