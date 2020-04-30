Экс-совладелец «Востокугля» возглавил крупнейший угольный проект России

Об увольнении Исаева из «Востокугля» и «Сибантрацита», который тоже контролируется структурами Босова, стало известно 6 апреля. Отношения к деятельности этих компаний Исаев больше не имеет, говорилось в их сообщениях («Востокуглем» Босов и Исаев владели на паритетных началах). В качестве причины увольнения назывались «вопиющие злоупотребления и хищения на вверенных участках работ, распространение недостоверной информации о деятельности компаний». Опрошенные «Ведомостями» эксперты не исключали, что в действительности речь может идти о корпоративном споре.