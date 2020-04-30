«Роснефть» впервые обошла «Газпром» по объему продаж на бирже
«Роснефть» в апреле впервые продала на бирже больше газа, чем «Газпром», отмечает «Интерфакс» по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам апрельских торгов «Роснефть» вывела на биржу 521,4 млн куб. м газа, «Газпром» – 484,1 млн куб. м. Суммарный объем сделок на бирже в натуральном выражении составил 1 млрд 203,21 млн куб. м, это на 275 млн меньше показателей марта.
Биржевые торги газом в России начались в октябре 2014 г. В мае 2016 г. «Новатэку» также удалось продать за месяц больше газа на площадке, чем «Газпрому».