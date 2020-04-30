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«Роснефть» впервые обошла «Газпром» по объему продаж на бирже

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«Роснефть» в апреле впервые продала на бирже больше газа, чем «Газпром», отмечает «Интерфакс» по данным Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ). По итогам апрельских торгов «Роснефть» вывела на биржу 521,4 млн куб. м газа, «Газпром» – 484,1 млн куб. м. Суммарный объем сделок на бирже в натуральном выражении составил 1 млрд 203,21 млн куб. м, это на 275 млн меньше показателей марта.

Ранее «Роснефть» сама закупала газ на бирже. В марте компания впервые с сентября 2018 г. не покупала газ на СПбМТСБ. Биржевые продажи «Роснефти» составили 43% от общего объема проданного газа в апреле. «Газпром" реализовал через СПбМТСБ 40% от месячных продаж.

Биржевые торги газом в России начались в октябре 2014 г. В мае 2016 г. «Новатэку» также удалось продать за месяц больше газа на площадке, чем «Газпрому».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных