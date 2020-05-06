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РФПИ и Bonduelle инвестируют $5 млн в сервис доставки продуктов

Ведомости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Bonduelle объявили об инвестициях в сервис доставки продуктовых наборов Elementaree. В сообщении говорится, что инвесторами также будет «ряд ближневосточных партнеров», однако их название не раскрывается.

В Elementaree будет инвестировано $5 млн, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Bonduelle подтвердил эту информацию, а представитель РФПИ не стал комментировать.

Сервис Elementaree работает в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет продуктовые наборы для приготовления конкретных блюд. «Партнерство с Bonduelle, лидером в сфере переработки овощей, обеспечит нам качество мирового уровня и доступ к самым современным технологиям производства продуктов питания», – приводятся в сообщении слова основателя Elementaree Ольги Зиновьевой. С момента основания в 2014 г. компания ежегодно демонстрирует двузначные темпы роста, а привлеченные средства будут использованы для роста производственных мощностей, расширения ассортимента, развития технологической платформы и начала работы в ближайшие два года в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.

По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, потенциал роста российского рынка продуктовых наборов оценивается на уровне $1 млрд в перспективе 5–7 лет.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных