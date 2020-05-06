РФПИ и Bonduelle инвестируют $5 млн в сервис доставки продуктов
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и компания Bonduelle объявили об инвестициях в сервис доставки продуктовых наборов Elementaree. В сообщении говорится, что инвесторами также будет «ряд ближневосточных партнеров», однако их название не раскрывается.
В Elementaree будет инвестировано $5 млн, сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одной из сторон сделки. Представитель Bonduelle подтвердил эту информацию, а представитель РФПИ не стал комментировать.
Сервис Elementaree работает в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет продуктовые наборы для приготовления конкретных блюд. «Партнерство с Bonduelle, лидером в сфере переработки овощей, обеспечит нам качество мирового уровня и доступ к самым современным технологиям производства продуктов питания», – приводятся в сообщении слова основателя Elementaree Ольги Зиновьевой. С момента основания в 2014 г. компания ежегодно демонстрирует двузначные темпы роста, а привлеченные средства будут использованы для роста производственных мощностей, расширения ассортимента, развития технологической платформы и начала работы в ближайшие два года в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.
По словам гендиректора РФПИ Кирилла Дмитриева, потенциал роста российского рынка продуктовых наборов оценивается на уровне $1 млрд в перспективе 5–7 лет.