РФПИ и Bonduelle инвестируют $5 млн в сервис доставки продуктов

Сервис Elementaree работает в Москве и Санкт-Петербурге и доставляет продуктовые наборы для приготовления конкретных блюд. «Партнерство с Bonduelle, лидером в сфере переработки овощей, обеспечит нам качество мирового уровня и доступ к самым современным технологиям производства продуктов питания», – приводятся в сообщении слова основателя Elementaree Ольги Зиновьевой. С момента основания в 2014 г. компания ежегодно демонстрирует двузначные темпы роста, а привлеченные средства будут использованы для роста производственных мощностей, расширения ассортимента, развития технологической платформы и начала работы в ближайшие два года в Нижнем Новгороде, Казани, Екатеринбурге и Новосибирске.