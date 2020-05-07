Эксперты ухудшили прогноз падения люксового рынка
Рынок «персонального люкса» – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в 2020 г. впервые в истории может упасть на 20–35% до 180-220 млрд евро, говорится в скорректированном прогнозе консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. В конце марта их прогноз падения был 20–25% до 226 млрд евро, что также предполагало исторический антирекорд.
В 2019 г. люксовый рынок вырос на 7% до 281 млрд евро. По прогнозу Bain & Co, к 2025 г. он должен был достигнуть 320–365 млрд евро.
Основными причинами глобального краха рынка эксперты называют ограничения связанные с распространением коронавируса и невозможностью туристических поездок на всех ключевых рынках — Китае, США, Европе. Потребуется время для восстановления, отмечает Bain & Co: показатели 2019 г будут достигнуты не ранее 2022 — 2023 гг.
Основные надежды на восстановление рынка Bain & Co связывает с китайскими потребителями: их доля в покупках люксовых товаров к 2025 г. должна достигнуть 47-49% против 35% в 2019 г.
Взгляды потребителей изменятся, брендам класса люкс необходимо адаптироваться к новой реальности, считает партнер Bain & Co Федерика Левато: безопасность в магазине станет обязательной, компаниям придется творчески подходить к привлечению покупателей в торговые точки, особое внимание надо будет уделять доставке. По прогнозу Bain & Co, к 2025 г. доля онлайн-продаж достигнет 30% против 12% в 2019 г.