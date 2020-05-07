Эксперты ухудшили прогноз падения люксового рынка

Рынок «персонального люкса» – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в 2020 г. впервые в истории может упасть на 20–35% до 180-220 млрд евро, говорится в скорректированном прогнозе консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. В конце марта их прогноз падения был 20–25% до 226 млрд евро, что также предполагало исторический антирекорд.