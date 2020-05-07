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Эксперты ухудшили прогноз падения люксового рынка

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Рынок «персонального люкса» – одежды, обуви, часов и аксессуаров – в 2020 г. впервые в истории может упасть на 20–35% до 180-220 млрд евро, говорится в скорректированном прогнозе консалтинговой компании Bain & Co и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. В конце марта их прогноз падения был 20–25% до 226 млрд евро, что также предполагало исторический антирекорд. 

В 2019 г. люксовый рынок вырос на 7% до 281 млрд евро. По прогнозу Bain & Co, к 2025 г. он должен был достигнуть 320–365 млрд евро. 

Основными причинами глобального краха рынка эксперты называют ограничения связанные с распространением коронавируса и невозможностью туристических поездок на всех ключевых рынках — Китае, США, Европе. Потребуется время для восстановления, отмечает Bain & Co: показатели 2019 г будут достигнуты не ранее 2022 — 2023 гг. 

Основные надежды на восстановление рынка Bain & Co связывает с китайскими потребителями: их доля в покупках люксовых товаров к 2025 г. должна достигнуть 47-49% против 35% в 2019 г. 

Взгляды потребителей изменятся, брендам класса люкс необходимо адаптироваться к новой реальности, считает партнер Bain & Co Федерика Левато: безопасность в магазине станет обязательной, компаниям придется творчески подходить к привлечению покупателей в торговые точки, особое внимание надо будет уделять доставке. По прогнозу Bain & Co, к 2025 г. доля онлайн-продаж достигнет 30% против 12% в 2019 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных