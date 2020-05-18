Запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС перенесут из-за пандемии
Запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 могут перенести на два месяца. Это связано с отъездом из России из-за эпидемии коронавирусной инфекции иностранных специалистов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на материалы «Совета рынка», регулирующего энергорынки и собеседников в «Росэнергоатоме» и «Сообществе потребителей энергии».
Как рассказали газете в совете, на заседание наблюдательного совета регулятора энергорынков 25 мая вынесли вопрос о сдвиге срока запуска на два месяца позже планируемой даты — февраль 2021 г. из-за форс-мажора. Инициатор переноса запуска на 1 апреля 2021 г. — концерн «Росэнергоатом», входящий в «Росатом» и владеющий российскими АЭС. В концерне рассказали, что в марте из-за закрытия границ стройплощадку АЭС покинули специалисты французской компании MAN. Они курировали монтаж дизель-генераторов на станции. Он предшествует пусковым работам на энергоблоке. Вернуть иностранцев на объект удалось только к концу апреля.
В «Росэнергоатоме» сложившуюся ситуацию считают форс-мажорным обстоятельством непреодолимой силы и просят регулятора освободить от уплаты неустойки, которая предусмотрена по договору поставки мощности, за февраль и март 2021 г. Штраф, по расчетам «Сообщества потребителей энергии», объединяющего промышленные предприятия, может составить 360 млн рублей за два месяца. В объединении промышленников выступают против освобождения «Росэнергоатома» от штрафов.
Ранее запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС-2 отложили на год по предусмотренному договором поставки мощности нештрафуемому периоду. По данным газеты, стоимость второго энергоблока составляет около 103 млрд рублей. Перенос его ввода на год должен был снизить цену на мощность на 2,2% для потребителей европейской части России и Уральского региона в 2020 г.