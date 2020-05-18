Запуск второго энергоблока Ленинградской АЭС перенесут из-за пандемии

Как рассказали газете в совете, на заседание наблюдательного совета регулятора энергорынков 25 мая вынесли вопрос о сдвиге срока запуска на два месяца позже планируемой даты — февраль 2021 г. из-за форс-мажора. Инициатор переноса запуска на 1 апреля 2021 г. — концерн «Росэнергоатом», входящий в «Росатом» и владеющий российскими АЭС. В концерне рассказали, что в марте из-за закрытия границ стройплощадку АЭС покинули специалисты французской компании MAN. Они курировали монтаж дизель-генераторов на станции. Он предшествует пусковым работам на энергоблоке. Вернуть иностранцев на объект удалось только к концу апреля.