Основатель Alibaba покинет совет директоров SoftBank

Основатель SoftBank Масаеси Сон был одним из инвесторов Alibaba. В сентябре 2019 г. Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba. За год до этого он заявил в интервью Bloomberg TV о своих планах уйти с руководящей должности в Alibaba и заняться благотворительностью в сфере образования.