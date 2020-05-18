Основатель Alibaba покинет совет директоров SoftBank
Основатель Alibaba Джек Ма выйдет из состава совета директоров группы SoftBank, сообщила компания. Его полномочия, а также полномочия 10 других членов совета директоров закончатся 25 июня. Джек Ма не будет переизбираться в новый состав совета директоров. Вместо него SoftBank предлагает назначить трех новых членов совета: финансового директора SoftBank Есимицу Гото, исполнительного директора Cadence Design Systems Лип-Бу Тана и профессора Waseda Business School Юко Кавамото.
SoftBank также уточнил, что до 31 мая 2021 г. выкупит до 135 млн собственных акций. К концу следующего марта группа планирует провести buyback на общую сумму до 500 млн иен.
Основатель SoftBank Масаеси Сон был одним из инвесторов Alibaba. В сентябре 2019 г. Джек Ма покинул пост председателя совета директоров Alibaba. За год до этого он заявил в интервью Bloomberg TV о своих планах уйти с руководящей должности в Alibaba и заняться благотворительностью в сфере образования.