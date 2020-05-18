Михаил Гуцериев выйдет из совета директоров «М.видео–Эльдорадо»
Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев не вошел в список кандидатов в новый состав совета директоров «М.видео–Эльдорадо». Список кандидатов опубликован на центре раскрытия информации «Интерфакса». В числе новых кандидатов в совет директоров — главный исполнительный директор «М.видео–Эльдорадо» Энрике Фернандес, который намерен оставить свой пост после переизбрания.
Число членов совета директоров остается прежним — 14 человек при 14 кандидатах. Все нынешние члены совета, кроме Михаила Гуцериева, выдвинуты в совет директоров, в том числе сын Михаила Саид Гуцериев.
Группа «М.видео–Эльдорадо» входит в «Сафмар» Михаила Гуцериева. Годовое собрание акционеров (ГОСА) «М.видео–Эльдорадо» пройдет 22 июня в заочной форме, к голосованию допускаются акционеры, зарегистрированные в реестре по данным на 28 мая.