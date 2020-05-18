Михаил Гуцериев выйдет из совета директоров «М.видео–Эльдорадо»

Владелец группы «Сафмар» Михаил Гуцериев не вошел в список кандидатов в новый состав совета директоров «М.видео–Эльдорадо». Список кандидатов опубликован на центре раскрытия информации «Интерфакса». В числе новых кандидатов в совет директоров — главный исполнительный директор «М.видео–Эльдорадо» Энрике Фернандес, который намерен оставить свой пост после переизбрания.