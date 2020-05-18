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Цена барреля нефти Brent превысила $34

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Нефть российской марки Brent с поставками в июле стоит $34,51 за баррель, свидетельствуют данные Лондонской межконтинентальной биржи (ICE) на 14.01 мск. Цена выросла на 6,18% по отношению к предыдущему торговому дню. Цена барреля Brent преодолела рубеж в $34 в 12.44.

Цена июньских фьючерсов американской нефти WTI на 13.33 мск составляла $31.67 за баррель, рост составил 7,61%. В 11.26 мск цена WTI на ICE превысила отметку в $31 за баррель.

Распространение коронавируса привело к тому, что спрос на энергоносители с 2020 г. начал снижаться. Ситуация усугубилась в марте, после провалившейся попытки Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), России и других стран договориться о сокращении добычи. Это привело к падению цены Brent до $22 за баррель в конце марта. Соглашение ОПЕК+ было в итоге достигнуто 12 апреля, по нему страны ОПЕК, Россия и другие государства должны сократить совокупную суточную добычу в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. С июля участники соглашения могут восстановить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. – еще на два.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных