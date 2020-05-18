Цена барреля нефти Brent превысила $34

Распространение коронавируса привело к тому, что спрос на энергоносители с 2020 г. начал снижаться. Ситуация усугубилась в марте, после провалившейся попытки Организации стран – экспортеров нефти (ОПЕК), России и других стран договориться о сокращении добычи. Это привело к падению цены Brent до $22 за баррель в конце марта. Соглашение ОПЕК+ было в итоге достигнуто 12 апреля, по нему страны ОПЕК, Россия и другие государства должны сократить совокупную суточную добычу в мае – июне на 9,7 млн баррелей в сутки. С июля участники соглашения могут восстановить добычу на 2 млн баррелей в сутки, а с января 2021 г. до 30 апреля 2022 г. – еще на два.