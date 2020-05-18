Почти 1000 сотрудников месторождения «Полюса» могли заразиться коронавирусом

Всего в Красноярском крае подтверждено 1872 случая заражения коронавирусом, 1311 человек продолжают лечение, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 118 больных работников Олимпиадинского ГОКа направили в медицинские организации в территориях края, у них COVID-19 проходит в средней или тяжелой форме.