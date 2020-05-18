Почти 1000 сотрудников месторождения «Полюса» могли заразиться коронавирусом
Первичные тесты показали коронавирус у 866 работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Красноярском крае, почти у 400 из них подтвердился диагноз COVID-19, сообщает пресс-служба правительства края. В населенных пунктах Северо-Енисейского района, где расположен Олимпиадинский ГОК, больных коронавирусом не обнаружили.
Генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев (Олимпиадинский ГОК принадлежит «Полюсу») заявил, что предприятие работает в нормальном режиме. «Те сотрудники, здоровые, которые не находятся на изоляции, продолжают выполнять свои обязанности», ‒ передает «Интерфакс» слова Грачева. В бывшем вахтовом поселке Еруда возводится палаточный городок, заявили в краевом правительстве, также силами Минобороны оборудуются полевой лагерь и мобильный госпиталь.
Рудник «Олимпиада» в Краснодарском крае ‒ это крупнейшее предприятие «Полюса», на его долю приходится более половины общей добычи золота компании. Впервые о вспышке среди красноярских работников «Полюса» местное управление Роспотребнадзора заявило 9 мая, тогда за сутки выявили 82 новых случая из 89 подтвержденных на предприятии.
Всего в Красноярском крае подтверждено 1872 случая заражения коронавирусом, 1311 человек продолжают лечение, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 118 больных работников Олимпиадинского ГОКа направили в медицинские организации в территориях края, у них COVID-19 проходит в средней или тяжелой форме.