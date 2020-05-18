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Почти 1000 сотрудников месторождения «Полюса» могли заразиться коронавирусом

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Первичные тесты показали коронавирус у 866 работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината в Красноярском крае, почти у 400 из них подтвердился диагноз COVID-19, сообщает пресс-служба правительства края. В населенных пунктах Северо-Енисейского района, где расположен Олимпиадинский ГОК, больных коронавирусом не обнаружили.

Генеральный директор золотодобывающей компании «Полюс» Павел Грачев (Олимпиадинский ГОК принадлежит «Полюсу») заявил, что предприятие работает в нормальном режиме. «Те сотрудники, здоровые, которые не находятся на изоляции, продолжают выполнять свои обязанности», ‒ передает «Интерфакс» слова Грачева. В бывшем вахтовом поселке Еруда возводится палаточный городок, заявили в краевом правительстве, также силами Минобороны оборудуются полевой лагерь и мобильный госпиталь.

Рудник «Олимпиада» в Краснодарском крае ‒ это крупнейшее предприятие «Полюса», на его долю приходится более половины общей добычи золота компании. Впервые о вспышке среди красноярских работников «Полюса» местное управление Роспотребнадзора заявило 9 мая, тогда за сутки выявили 82 новых случая из 89 подтвержденных на предприятии.

Всего в Красноярском крае подтверждено 1872 случая заражения коронавирусом, 1311 человек продолжают лечение, сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. 118 больных работников Олимпиадинского ГОКа направили в медицинские организации в территориях края, у них COVID-19 проходит в средней или тяжелой форме.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных