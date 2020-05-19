EasyJet сообщил об утечке данных 9 млн клиентов

Утекшие данные включали в себя адреса электронной почты и сведения о перелетах. В компании утверждают, что не нашли доказательств, что эти данные использовались злонамеренно. EasyJet уведомила о случившемся национальный центр кибербезопасности и управление уполномоченного по вопросам информации Великобритании.