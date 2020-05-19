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EasyJet сообщил об утечке данных 9 млн клиентов

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Британский лоукостер EasyJet сообщил об утечке информации примерно о 9 млн клиентов и данных 2208 банковских карт, говорится в его сообщении на Лондонской фондовой бирже (LSE). Авиаперевозчик утверждает, что данные попали к злоумышленникам в ходе технически сложной кибератаки.

Утекшие данные включали в себя адреса электронной почты и сведения о перелетах. В компании утверждают, что не нашли доказательств, что эти данные использовались злонамеренно. EasyJet уведомила о случившемся национальный центр кибербезопасности и управление уполномоченного по вопросам информации Великобритании.

EasyJect заявила, что свяжется с клиентами, которых затронула утечка, в ближайшие дни, крайний срок – до 26 мая. С теми клиентами, данные чьих банковских карт были похищены, компания уже связалась, указано в сообщении. Паспортные данные пассажиров в утечку не попали.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных