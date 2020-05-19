EasyJet сообщил об утечке данных 9 млн клиентов
Британский лоукостер EasyJet сообщил об утечке информации примерно о 9 млн клиентов и данных 2208 банковских карт, говорится в его сообщении на Лондонской фондовой бирже (LSE). Авиаперевозчик утверждает, что данные попали к злоумышленникам в ходе технически сложной кибератаки.
Утекшие данные включали в себя адреса электронной почты и сведения о перелетах. В компании утверждают, что не нашли доказательств, что эти данные использовались злонамеренно. EasyJet уведомила о случившемся национальный центр кибербезопасности и управление уполномоченного по вопросам информации Великобритании.
EasyJect заявила, что свяжется с клиентами, которых затронула утечка, в ближайшие дни, крайний срок – до 26 мая. С теми клиентами, данные чьих банковских карт были похищены, компания уже связалась, указано в сообщении. Паспортные данные пассажиров в утечку не попали.