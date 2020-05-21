Forbes назвал пять новых самых богатых наследников российских миллиардеров
Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг наследников российских миллиардеров. Издание отобрало 20 семей, где на каждого ребенка приходится не менее $2,25 млрд, отмечается на сайте журнала. Общее количество детей в их семьях — 51.
Рейтинг наследников Forbes составляет пятый год подряд. Журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей, не учитывая при этом супружеские доли. Впервые в рейтинг попало пять новых участников. Это представители двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева. Состояние Керимова-старшего журнал оценил в $15,9 млрд. На каждого из его детей приходится по $5,3 млрд. Состояние Гурьева, по оценке Forbes, составляет $4,5 млрд. Доля на одного ребенка — $2,25 млрд.
Самым богатым наследником Forbes, как и в предыдущие годы, назвал единственного сына президента «Лукойла» Вагита Алекперова — Юсуфа, который теоретически может унаследовать состояние в $18 млрд. Второе место в рейтинге разделили дети Леонида Михельсона — дочь Виктория и родившийся в 2015 г. сын, имя которого журнал не называет. Дети основного владельца «Новатэка» могут получить по $10,1 млрд, указал Forbes.
На третьем месте в рейтинге наследников сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова — Джахангир, потенциальный претендент на $9 млрд. На третьем месте в рейтинге наследников дети владельца одного из ведущих в мире производителей удобрений, «Еврохима», Андрея Мельниченко. Состояние Мельниченко Forbes оценивает в $14 млрд. Получается, что на его детей — дочь Тару и родившегося в прошлом году Адриана — приходится по $7 млрд.
Больше всего наследников в рейтинге у основного акционера «Северстали» Алексея Мордашова. Шесть его детей могут унаследовать по $3 млрд, отметил журнал.