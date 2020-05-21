Forbes назвал пять новых самых богатых наследников российских миллиардеров

Рейтинг наследников Forbes составляет пятый год подряд. Журнал берет состояние миллиардера и делит его на всех признанных детей, не учитывая при этом супружеские доли. Впервые в рейтинг попало пять новых участников. Это представители двух семей — сын и две дочери сенатора от Дагестана Сулеймана Керимова, а также сын и дочь основного владельца «Фосагро» Андрея Гурьева. Состояние Керимова-старшего журнал оценил в $15,9 млрд. На каждого из его детей приходится по $5,3 млрд. Состояние Гурьева, по оценке Forbes, составляет $4,5 млрд. Доля на одного ребенка — $2,25 млрд.