Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером
Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes. Журнал провел переоценку ее состояния с учетом финансовых показателей, раскрытых косметической компанией Coty. Ранее эта компания купила у Дженнер 51% бренда Kylie Cosmetics за $600 млн.
В апрельском рейтинге Forbes состояние 22-летней модели оценивалось в $1 млрд. Новые данные свидетельствуют о том, что состояние Дженнер незначительно превышает $900 млн, из них $340 млн модель получила в результате сделки с Coty после уплаты налогов. Оставшаяся часть состояния — это стоимость переоцененной доли в Kylie Cosmetics, поясняет Forbes. По мнению издания, Дженнер годами «раздувала масштаб и успех своего бизнеса». Изучая финансовые показатели, Forbes пришел к выводу, что Kylie Cosmetics получает меньше прибыли, чем утверждала модель до сделки. При переоценке состояния Forbes также учел, что стоимость ее активов снизилась из-за влияния пандемии коронавируса ни сокращения потребительских расходов.
Впервые Forbes признал Дженнер самым молодым миллиардером в истории в марте 2019 г. Тогда ее состояние также оценивалось в $1 млрд. Forbes отмечал, что Дженнер заработала свое состояние сама, а не получила в наследство.
Дженнер создала Kylie Lip Kits в 2015 г. Компания занималась производством и продажей помады и средств по уходу за губами. В 2016 г. она расширила линейку косметических средств и была переименована в Kylie Cosmetics.