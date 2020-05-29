Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

В апрельском рейтинге Forbes состояние 22-летней модели оценивалось в $1 млрд. Новые данные свидетельствуют о том, что состояние Дженнер незначительно превышает $900 млн, из них $340 млн модель получила в результате сделки с Coty после уплаты налогов. Оставшаяся часть состояния — это стоимость переоцененной доли в Kylie Cosmetics, поясняет Forbes. По мнению издания, Дженнер годами «раздувала масштаб и успех своего бизнеса». Изучая финансовые показатели, Forbes пришел к выводу, что Kylie Cosmetics получает меньше прибыли, чем утверждала модель до сделки. При переоценке состояния Forbes также учел, что стоимость ее активов снизилась из-за влияния пандемии коронавируса ни сокращения потребительских расходов.