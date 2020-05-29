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Forbes перестал считать Кайли Дженнер миллиардером

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Американская модель Кайли Дженнер перестала быть миллиардером, сообщил Forbes. Журнал провел переоценку ее состояния с учетом финансовых показателей, раскрытых косметической компанией Coty. Ранее эта компания купила у Дженнер 51% бренда Kylie Cosmetics за $600 млн. 

В апрельском рейтинге Forbes состояние 22-летней модели оценивалось в $1 млрд. Новые данные свидетельствуют о том, что состояние Дженнер незначительно превышает $900 млн, из них $340 млн модель получила в результате сделки с Coty после уплаты налогов. Оставшаяся часть состояния — это стоимость переоцененной доли в Kylie Cosmetics, поясняет Forbes. По мнению издания, Дженнер годами «раздувала масштаб и успех своего бизнеса». Изучая финансовые показатели, Forbes пришел к выводу, что Kylie Cosmetics получает меньше прибыли, чем утверждала модель до сделки. При переоценке состояния Forbes также учел, что стоимость ее активов снизилась из-за влияния пандемии коронавируса ни сокращения потребительских расходов.

Впервые Forbes признал Дженнер самым молодым миллиардером в истории в марте 2019 г. Тогда ее состояние также оценивалось в $1 млрд. Forbes отмечал, что Дженнер заработала свое состояние сама, а не получила в наследство.

Дженнер создала Kylie Lip Kits в 2015 г. Компания занималась производством и продажей помады и средств по уходу за губами. В 2016 г. она расширила линейку косметических средств и была переименована в Kylie Cosmetics.

Ранее по теме: Как Кайли Дженнер стала самым молодым миллиардером в истории

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных