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Склад «Красного & белого» в Екатеринбурге оштрафовали из-за вспышки COVID-19

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Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 000 руб. склад «Абсолют» в Екатеринбурге, поставляющем товар в магазины сети «Красное & белое», рассказали в компании. Юрлицо, ответственное за склад, признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).

О массовом заражении сотрудников «Абсолюта» стало известно 18 мая. По данным прокуратуры, случаи заражения выявлялись с 5 мая. После сообщений о вспышке Роспотребнадзор проверил магазины и склады «Красного & белого», нарушения нашли в 12 логистических центрах сети. Люди в магазинах работали без масок, а врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявлял «Интерфаксу» руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что коронавирус был обнаружен у 134 работников склада , при этом у многих других сотрудников были признаки ОРВИ. Массовое заболевание вынудило местные власти сохранить до 25 мая большинство ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. На следующий день в компании «Красное & белое» заявили, что отстранила всех 635 сотрудников склада «Абсолют». По их данным, коронавирус был подтвержден у 103 сотрудников.

Ранее по теме: Следствие возбудило уголовное дело из-за заражения на складе «Красного & белого»

27 мая следственные органы возбудили уголовное дело из-за вспышки коронавируса на складе. Результаты проверки ведомства показали, что во время распространения инфекции на складе не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных