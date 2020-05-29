Склад «Красного & белого» в Екатеринбурге оштрафовали из-за вспышки COVID-19

18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что коронавирус был обнаружен у 134 работников склада , при этом у многих других сотрудников были признаки ОРВИ. Массовое заболевание вынудило местные власти сохранить до 25 мая большинство ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. На следующий день в компании «Красное & белое» заявили, что отстранила всех 635 сотрудников склада «Абсолют». По их данным, коронавирус был подтвержден у 103 сотрудников.