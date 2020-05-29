Склад «Красного & белого» в Екатеринбурге оштрафовали из-за вспышки COVID-19
Железнодорожный районный суд Екатеринбурга оштрафовал на 450 000 руб. склад «Абсолют» в Екатеринбурге, поставляющем товар в магазины сети «Красное & белое», рассказали в компании. Юрлицо, ответственное за склад, признали виновным в нарушении санитарно-эпидемиологических требований (ч. 2 ст. 6.3 КоАП).
О массовом заражении сотрудников «Абсолюта» стало известно 18 мая. По данным прокуратуры, случаи заражения выявлялись с 5 мая. После сообщений о вспышке Роспотребнадзор проверил магазины и склады «Красного & белого», нарушения нашли в 12 логистических центрах сети. Люди в магазинах работали без масок, а врачи не проверяли, пускают ли на работу сотрудников с симптомами ОРВИ, заявлял «Интерфаксу» руководитель областного управления Роспотребнадзора Дмитрий Козловских.
18 мая губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев объявил, что коронавирус был обнаружен у 134 работников склада , при этом у многих других сотрудников были признаки ОРВИ. Массовое заболевание вынудило местные власти сохранить до 25 мая большинство ограничений, введенных из-за распространения COVID-19. На следующий день в компании «Красное & белое» заявили, что отстранила всех 635 сотрудников склада «Абсолют». По их данным, коронавирус был подтвержден у 103 сотрудников.
27 мая следственные органы возбудили уголовное дело из-за вспышки коронавируса на складе. Результаты проверки ведомства показали, что во время распространения инфекции на складе не соблюдались санитарно-эпидемиологические требования.