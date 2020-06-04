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Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung

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Прокуроры Южной Кореи запросили ордер на арест вице-президента Samsung Electronics и фактического руководителя Samsung Group Ли Чжэ Ена, сообщает Reuters. Его подозревают в манипуляциях с ценами на акции и нарушении процедур аудита.

В 2018 г. Комиссия по финансовым услугам (финансовый регулятор Южной Кореи) обратилась к прокурорам с просьбой рассмотреть завышение стоимости фармацевтической компании Samsung Biotechnics, сообщала The Korea Herald. По мнению прокуроров, переоценка привела к увеличению стоимости компании Cheil Industries, владельца Samsung Biotechnics. Ли Чжэ Ен был основным акционером Cheil Industries. Накануне Ли Чже Ен инициировал создание независимой публичной комиссии, сообщало издание Yonhap News. По законам Южной Кореи, такие комиссии имеют право определять, должны ли прокуроры продолжать расследование.

Ли Чжэ Ен – сын председателя группы Samsung Ли Гон Хи, госпитализированного и не появлявшегося на публике с 2014 г. В 2017 г. Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По мнению прокуроров, руководитель Samsung передал им беговых лошадей оценочной стоимостью в $3 млн, чтобы получить одобрение на слияние двух предприятий группы Samsung – Samsung C&T и Cheil Industries. В 2018 г. Ли Чжэ Ен вышел на свободу после апелляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных