Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung

Ли Чжэ Ен – сын председателя группы Samsung Ли Гон Хи, госпитализированного и не появлявшегося на публике с 2014 г. В 2017 г. Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По мнению прокуроров, руководитель Samsung передал им беговых лошадей оценочной стоимостью в $3 млн, чтобы получить одобрение на слияние двух предприятий группы Samsung – Samsung C&T и Cheil Industries. В 2018 г. Ли Чжэ Ен вышел на свободу после апелляции.