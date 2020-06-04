Прокуроры запросили ордер на арест руководителя Samsung
В 2018 г. Комиссия по финансовым услугам (финансовый регулятор Южной Кореи) обратилась к прокурорам с просьбой рассмотреть завышение стоимости фармацевтической компании Samsung Biotechnics, сообщала The Korea Herald. По мнению прокуроров, переоценка привела к увеличению стоимости компании Cheil Industries, владельца Samsung Biotechnics. Ли Чжэ Ен был основным акционером Cheil Industries. Накануне Ли Чже Ен инициировал создание независимой публичной комиссии, сообщало издание Yonhap News. По законам Южной Кореи, такие комиссии имеют право определять, должны ли прокуроры продолжать расследование.
Ли Чжэ Ен – сын председателя группы Samsung Ли Гон Хи, госпитализированного и не появлявшегося на публике с 2014 г. В 2017 г. Ли Чжэ Ена приговорили к пяти годам тюрьмы по делу о даче взяток компаниям, связанным с бывшим президентом Южной Кореи Пак Кын Хе. По мнению прокуроров, руководитель Samsung передал им беговых лошадей оценочной стоимостью в $3 млн, чтобы получить одобрение на слияние двух предприятий группы Samsung – Samsung C&T и Cheil Industries. В 2018 г. Ли Чжэ Ен вышел на свободу после апелляции.