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Ростехнадзор выявил проблемы с резервуарами ТЭЦ «Норникеля» два-три года назад

Ведомости

Ростехнадзор выявил нарушения в работе резервуаров для дизельного топлива ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в группу «Норникель») в ходе трех проведенных в 2017-2018 гг. проверок. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опубликованные в системе СПАРК данные о проверках.

Всего при трех проверках Ростехнадзор обнаружил 33 нарушения в эксплуатации резервуаров и определил, что и ранее выявленные нарушения не устранялись. Так, в 2014 г. ООО «Безопасность в промышленности» провело экспертизу резервуаров и предписало НТЭК провести их ремонт. До конца лета 2015 г. НТЭК нужно было отчистить от ржавчины наружную поверхность стенок и кровли резервуаров и восстановить антикоррозионное покрытие. К октябрю 2016 г. она должна была провести неразрушающий контроль днища. В отчете об этой проверке указывается, что эти предписания не были выполнены.

29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлились около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения одного из трех резервуаров. Выявленные при проверках Ростехнадзора 2017-2018 гг. нарушения касались в основном двух других емкостей для дизтоплива. Представитель «Норникеля» сообщил изданию, что выявленные ранее нарушения касались резервуаров №2 и №3, а авария произошла в резервуаре №5.

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В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. «Гринпис» оценил ущерб от разлива топлива в 6 млрд руб. 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня – это позволит привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы. С 29 мая капитализация «Норникеля» упала на 6,1% на Лондонской фондовой бирже и на 7,9% – на Московской бирже. 4 июня компания стоила $46,6 млрд и 322 млрд руб. соответственно.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных