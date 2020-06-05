Ростехнадзор выявил проблемы с резервуарами ТЭЦ «Норникеля» два-три года назад
Всего при трех проверках Ростехнадзор обнаружил 33 нарушения в эксплуатации резервуаров и определил, что и ранее выявленные нарушения не устранялись. Так, в 2014 г. ООО «Безопасность в промышленности» провело экспертизу резервуаров и предписало НТЭК провести их ремонт. До конца лета 2015 г. НТЭК нужно было отчистить от ржавчины наружную поверхность стенок и кровли резервуаров и восстановить антикоррозионное покрытие. К октябрю 2016 г. она должна была провести неразрушающий контроль днища. В отчете об этой проверке указывается, что эти предписания не были выполнены.
29 мая на проезжую часть дороги, ведущей к ТЭЦ-3, разлились около 20 000 т нефтепродуктов. ЧП произошло из-за просадки бетонной площадки и разрушения одного из трех резервуаров. Выявленные при проверках Ростехнадзора 2017-2018 гг. нарушения касались в основном двух других емкостей для дизтоплива. Представитель «Норникеля» сообщил изданию, что выявленные ранее нарушения касались резервуаров №2 и №3, а авария произошла в резервуаре №5.
В результате аварии нефтепродукты отравили почву и попали в расположенные рядом с ТЭЦ водоемы – две реки и озеро, обеспечивающие водой местных жителей. «Гринпис» оценил ущерб от разлива топлива в 6 млрд руб. 3 июня президент Владимир Путин распорядился ввести в Норильске режим ЧС федерального уровня – это позволит привлечь к устранению последствий аварии федеральные силы. С 29 мая капитализация «Норникеля» упала на 6,1% на Лондонской фондовой бирже и на 7,9% – на Московской бирже. 4 июня компания стоила $46,6 млрд и 322 млрд руб. соответственно.