Ростехнадзор выявил проблемы с резервуарами ТЭЦ «Норникеля» два-три года назад

Всего при трех проверках Ростехнадзор обнаружил 33 нарушения в эксплуатации резервуаров и определил, что и ранее выявленные нарушения не устранялись. Так, в 2014 г. ООО «Безопасность в промышленности» провело экспертизу резервуаров и предписало НТЭК провести их ремонт. До конца лета 2015 г. НТЭК нужно было отчистить от ржавчины наружную поверхность стенок и кровли резервуаров и восстановить антикоррозионное покрытие. К октябрю 2016 г. она должна была провести неразрушающий контроль днища. В отчете об этой проверке указывается, что эти предписания не были выполнены.