До 20% фитнес-клубов Москвы не пережили самоизоляцию
Около 15-20% фитнес-объектов Москвы не пережили режим самоизоляции, введенный из-за коронавируса, рассказала ТАСС президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии России Ольга Киселева. По ее словам, это происходит из-за низкой маржинальности отрасли, работающей за счет оборотных средств. «Подушки безопасности нет», — пояснила она.
До пандемии в Москве работало 1800 фитнес-объектов, в том числе небольшие студии и мультифункциональные комплексы, с более 75 000 сотрудников, отметила президент ассоциации. С момента выхода рекомендаций Роспотребнадзора фитнес-центры начали готовиться к открытию.
Столичные фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы откроются с 23 июня. С 9 июня в городе прекращается принудительная самоизоляция, отменяются цифровые пропуска и графики прогулок, разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и театров, снимается ограничение на посещение кладбищ. С 16 июня открываются музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, также будут доступны спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей.