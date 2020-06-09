До 20% фитнес-клубов Москвы не пережили самоизоляцию

Столичные фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы откроются с 23 июня. С 9 июня в городе прекращается принудительная самоизоляция, отменяются цифровые пропуска и графики прогулок, разрешается работа парикмахерских, салонов красоты и театров, снимается ограничение на посещение кладбищ. С 16 июня открываются музеи, летние кафе, библиотеки по предварительной записи, также будут доступны спортивные мероприятия с ограничением количества зрителей.