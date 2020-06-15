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У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец

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Совладельцем петербургского производителя коктейлей, йогуртов и других продуктов питания на овсяной основе Velle стал управляющий проектами основного владельца ГК «Шоколадница» Александра Колобова Артур Сираканян. В сделке на сумму до 380 млн руб. мог участвовать и основатель группы МДМ Сергей Попов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источник среди производителей продуктов питания.

По данным ЕГРЮЛ, отмечает газета, 100% ООО «Велле» перешло к кипрской Onyx Stone Fund. Этой компанией, по данным уже кипрского реестра, владеет Onyx Stone Holdings, принадлежащая Broadreach на острове Джерси, и Артур Сираканян, владелец и гендиректор K Capital, которая управляет несколькими проектами основного бенефициара ГК «Шоколадница» Александра Колобова. Владельцем Broadreach, по данным издания, может быть Сергей Попов, один из основателей группы МДМ. Попов также входит в совет фонда поддержки малого и среднего бизнеса «Агат», который возглавляет Артур Сираканян.

По данным источника газеты, новые владельцы приобрели Velle за 350–380 млн руб. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, у предприятия есть потенциал как минимум двукратного увеличения объемов производства на действующих мощностях. По его словам, основную ценность бизнеса несут международные патенты на технологии и бренд, а также контракты с крупными торговыми сетями. Артуру Сираканяну уже принадлежит 25% ООО «Фрутти» (производит соки и смузи под брендом be true). Еще 40% компании владеет сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, основатель инвестиционного фонда Indigo Capital Partners Петр Жуков. Ранее 35% «Фрутти» получил Александр Колобов, он в сделке с Velle, по его собственным словам, не участвовал.

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Velle производит под Санкт-Петербургом коктейли, йогурты, батончики и другую продукцию на овсяной основе. Компанию основал в 2004 г. создатель брендов порошковых напитков Invite и каш «Быстров» Сергей Выходцев. Долей в проекте владеет швейцарский фонд Inventages Venture Capital. В 2019 г. Inventages Venture Capital провел эффективную предпродажную подготовку компании, в результате чего впервые за последние шесть лет компания стала прибыльной, говорит гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров. По данным Infoline, в 2019 г. Velle выпустила свыше 3000 т продукции. Выручка компании за этот период, по данным «СПАРК-Интерфакса» – 353,48 млн руб., чистая прибыль – 78,57 млн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных