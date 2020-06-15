У производителя продукции на овсяной основе Velle сменился владелец

По данным источника газеты, новые владельцы приобрели Velle за 350–380 млн руб. По словам гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, у предприятия есть потенциал как минимум двукратного увеличения объемов производства на действующих мощностях. По его словам, основную ценность бизнеса несут международные патенты на технологии и бренд, а также контракты с крупными торговыми сетями. Артуру Сираканяну уже принадлежит 25% ООО «Фрутти» (производит соки и смузи под брендом be true). Еще 40% компании владеет сын первого вице-спикера Госдумы Александра Жукова, основатель инвестиционного фонда Indigo Capital Partners Петр Жуков. Ранее 35% «Фрутти» получил Александр Колобов, он в сделке с Velle, по его собственным словам, не участвовал.