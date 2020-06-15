WSJ: семь частных турецких компаний задолжали «Газпрому» $2 млрд
Семь частных турецких компаний суммарно задолжали «Газпрому» около $2 млрд за невыборку минимальных контрактных количеств по итогам 2019 г, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, задолженность образовалась по долгосрочным контрактам take-or-pay (бери или плати). В 2020 г. долг только увеличивается, отметили источники.
По информации издания, турецкие компании выбрали менее 15% от контрактного объема в 10 млрд кубометров. Сейчас они ведут переговоры с «Газпромом» и надеются достигнуть договоренностей без судебных разбирательств. Под обязательства покупателей выпущены гарантии турецких госбанков приблизительно на $600 млн, уточняет издание.
В прошлом году Турция снизила закупки российского газа до 15,5 млрд кубометров. По данным «Газпрома», максимальный объем был куплен турецкими компаниями в 2017 г. — 29 млрд кубометров. В январе — апреле 2020 г. поставки газа упали по отношению к январю-апрелю прошлого года вдвое.