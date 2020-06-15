WSJ: семь частных турецких компаний задолжали «Газпрому» $2 млрд

Семь частных турецких компаний суммарно задолжали «Газпрому» около $2 млрд за невыборку минимальных контрактных количеств по итогам 2019 г, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией. По информации издания, задолженность образовалась по долгосрочным контрактам take-or-pay (бери или плати). В 2020 г. долг только увеличивается, отметили источники.