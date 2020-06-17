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Мишустин отменил более 450 постановлений и приказов времен СССР

Ведомости

Премьер Михаил Мишустин постановил признать недействительными более 450 нормативных актов СССР и РСФСР, текст постановления опубликован на сайте правительства. Устаревшими были признаны правила обмена обуви, инструкции о заполнении дипломов выпускникам вузов, положения о привлечении консультантов к съемке фильмов и другие советские акты. Самый старый из них – приказ по Минздраву СССР «Об улучшении рентгенологической помощи» – датируется 1946 г.

Акты, отмененные новым постановлением, будут выходить из правовой базы поэтапно, в течение 2020 и 2021 гг. Последними, с 1 июля 2021 г., утратят силу устаревшие нормы о естественной убыли грузов, расценках на стоматологические работы, а также типовые положения о заповедниках и ботанических садах. Эти нормы и положения были приняты в 1981–1989 гг.

Устаревшие акты СССР и РСФСР отменяются в рамках так называемой регуляторной гильотины, инициированной прошлым премьером Дмитрием Медведевым в 2019 г. Процесс предусматривает отмену актов, приводящих к излишней зарегулированности бизнеса. Попытки избавить бизнес от проверок по советским нормам предпринимались с 2017 г., однако законопроект был принят Госдумой только в первом чтении и был отменен во время реализации «регуляторной гильотины».

Ранее по теме: Медведев отменил часть устаревших правительственных актов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных