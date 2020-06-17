Мишустин отменил более 450 постановлений и приказов времен СССР

Устаревшие акты СССР и РСФСР отменяются в рамках так называемой регуляторной гильотины, инициированной прошлым премьером Дмитрием Медведевым в 2019 г. Процесс предусматривает отмену актов, приводящих к излишней зарегулированности бизнеса. Попытки избавить бизнес от проверок по советским нормам предпринимались с 2017 г., однако законопроект был принят Госдумой только в первом чтении и был отменен во время реализации «регуляторной гильотины».