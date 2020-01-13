Медведев отменил часть устаревших правительственных актов

«Я, кстати, думаю, что, если покопаться, можно еще найти ведомственные документы», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. Но нужно внимательно относиться к тем нормам, которые содержат льготы и гарантии, – их нужно сохранить, добавил он. Также из перечня актов под отмену были исключены те, которые регулируют вопросы исторического и культурного наследия, определяют перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, добавил Чуйченко.