Медведев отменил часть устаревших правительственных актов
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление об отмене с 2020 г. 1259 устаревших правительственных актов РСФСР, говорится на сайте правительства. В ближайшее время выйдет еще один документ почти по 3600 актам СССР правительственного уровня. До 24 января соответствующий документ будет представлен на подпись, сказал вице-премьер Константин Чуйченко. Так, основная часть актов советского периода будет отменена с 1 февраля 2020 г.
Отмена устаревших норм – это часть «регуляторной гильотины»: до 2021 г. чиновники должны пересмотреть правила контроля и отменить необоснованные требования к бизнесу.
В сентябре правительство рекомендовало отменить более 20 400 советских актов. Их список занял 1992 страницы, рассказывал Чуйченко. Среди них, например, декрет 1917 г. о восьмичасовом рабочем дне или постановление о кролиководах и звероводах-любителях. А также правила убоя скота на мясо, по которым скотобойню нужно окружать изгородью и обеспечивать питьевой водой, инструкция по предупреждению оспы коз и др.
«Я, кстати, думаю, что, если покопаться, можно еще найти ведомственные документы», – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами. Но нужно внимательно относиться к тем нормам, которые содержат льготы и гарантии, – их нужно сохранить, добавил он. Также из перечня актов под отмену были исключены те, которые регулируют вопросы исторического и культурного наследия, определяют перечни памятников истории и культуры, памятных дат и праздников, добавил Чуйченко.
Пересмотреть все советские нормы оказалось непросто. Все акты приходится проверять вручную, копировать титульный лист каждого из них, анализировать предложения ведомств об отмене или сохранении отдельных норм, перечислял раньше представитель Минюста. Кроме того, данные об актуальности отдельных актов в правовых базах и государственно-правовом управлении президента различаются. Трети правительственных актов СССР в правовых базах просто нет, приводило пример министерство. Некоторые существуют только как ссылки в других актах, но найти их отдельно невозможно, рассказывал собеседник «Ведомостей» в Минюсте.