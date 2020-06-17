ФАС сообщила о намерении акционера «Открытие холдинга» увеличить долю до 61,34%
Физическое лицо, имя которого не раскрывается, подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о выкупе 43,58% акций АО «Открытие холдинг», указано в уведомлении на сайте регулятора. В результате сделки доля неизвестного гражданина в компании увеличится до 61,34%. ФАС рассмотрит ходатайство в течение 30 дней, служба также запросила у заинтересованных лиц сведения о влиянии сделки на состояние конкуренции.
17,76% «Открытие холдинга» принадлежит генеральному директору Павлу Федосееву, сейчас он является крупнейшим акционером компании. Федосеев занял пост гендиректора в марте 2020 г. В мае руководитель банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил РБК, что на должность генерального директора холдинга «был назначен бывший водитель господина [основателя банка «ФК Открытие» Вадима] Беляева».
Банк «ФК Открытие» был крупнейшим активом «Открытие холдинга», с 2017 г. он находится на санации. Большинство активов банка передано в «Траст», «Открытие холдинг» с февраля проходит процедуру банкротства.