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ФАС сообщила о намерении акционера «Открытие холдинга» увеличить долю до 61,34%

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Физическое лицо, имя которого не раскрывается, подало ходатайство в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) о выкупе 43,58% акций АО «Открытие холдинг», указано в уведомлении на сайте регулятора. В результате сделки доля неизвестного гражданина в компании увеличится до 61,34%. ФАС рассмотрит ходатайство в течение 30 дней, служба также запросила у заинтересованных лиц сведения о влиянии сделки на состояние конкуренции.

17,76% «Открытие холдинга» принадлежит генеральному директору Павлу Федосееву, сейчас он является крупнейшим акционером компании. Федосеев занял пост гендиректора в марте 2020 г. В мае руководитель банка непрофильных активов «Траст» Александр Соколов заявил РБК, что на должность генерального директора холдинга «был назначен бывший водитель господина [основателя банка «ФК Открытие» Вадима] Беляева».

Банк «ФК Открытие» был крупнейшим активом «Открытие холдинга», с 2017 г. он находится на санации. Большинство активов банка передано в «Траст», «Открытие холдинг» с февраля проходит процедуру банкротства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных