Аэропорт «Пулково» станет первой российской базой лоукостера Wizz Air

Сейчас Wizz Air летает из «Пулково» в Будапешт, а ее английская «дочка» Wizz Air UK – в Лондон. В январе авиакомпания анонсировала запуск первых прямых рейсов в июне из Санкт-Петербурга в Братиславу (четыре раза в неделю) и Вильнюс (два раза в неделю), с июля – в Бухарест и Софию (по три раза в неделю). Все эти направления являются уникальными, напрямую в эти города из Санкт-Петербурга никто не летает. В январе начались продажи билетов по новым направлениям, но из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение с Россией приостановилось.