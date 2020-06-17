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Аэропорт «Пулково» станет первой российской базой лоукостера Wizz Air

С осени авиакомпания начнет полеты в Зальцбург, Осло, Копенгаген, Стокгольм и на Мальту
Артем Гирш
Bernadett Szabo / REUTERS

Один из крупнейших европейских лоукостеров – венгерская Wizz Air в сентябре 2020 г. откроет операционную базу в петербургском аэропорту «Пулково». Аэропорт станет первой в России базой венгерского перевозчика и 32-м в мире, говорится в сообщении «Пулково».

С 18 сентября 2020 г. в режиме открытого неба авиакомпания запустит пять новых рейсов из Петербурга: по четыре рейса в неделю в Зальцбург и Копенгаген, а также по три рейса в Осло, Стокгольм и на Мальту. Минимальная цена билетов по новым направлениям составит 24,99 евро в одну сторону.

Сейчас Wizz Air летает из «Пулково» в Будапешт, а ее английская «дочка» Wizz Air UK – в Лондон. В январе авиакомпания анонсировала запуск первых прямых рейсов в июне из Санкт-Петербурга в Братиславу (четыре раза в неделю) и Вильнюс (два раза в неделю), с июля – в Бухарест и Софию (по три раза в неделю). Все эти направления являются уникальными, напрямую в эти города из Санкт-Петербурга никто не летает. В январе начались продажи билетов по новым направлениям, но из-за пандемии коронавируса международное авиасообщение с Россией приостановилось.

Wizz Air вводит прямые рейсы из Санкт-Петербурга в четыре европейских города

Летом компания начнет полеты в Софию, Бухарест, Братиславу и Вильнюс

«Пулково» ‒ первый и единственный российский аэропорт, где действует режим снятия ограничений для полетов из 30 европейских стран: иностранные авиакомпании могут летать в Петербург не только из страны своей регистрации. Такой режим действует с ограничениями: нельзя летать в те города, куда уже летают из Санкт-Петербурга российские перевозчики. Поэтому для прямых перелетов будут закрыты Вена, Лондон, Милан, Рим, Париж, Ницца, Прага, Ларнака, Пафос, Барселона, Малага, Берлин, Дюссельдорф, Гамбург и Мюнхен. Также закрыты для полетов города ярко выраженного выездного туризма для россиян, например болгарские Бургас и Варна.

На пресс-конференции в Петербурге 20 января гендиректор Wizz Air Джозеф Варади заявлял, что если опыт будет успешным и на перелеты из Санкт-Петербурга будет спрос, Wizz Air готова запускать новые маршруты. Придя в свое время в Вену и Тель-Авив, компания за 3–4 года открыла полеты из каждого города примерно по 40 направлениям, подчеркивал он.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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