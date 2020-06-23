РБК: «Стройтранснефтегаз» достроит «Силу Сибири» за 160 млрд рублей

Речь идет об участке трубопровода длиной около 800 км, соединяющем Ковыктинское месторождение в Иркутской области и Чаяндинское месторождение в Якутии. Стоимость работ составит около 160 млрд руб., пишет РБК. Соответствующий договор был подписан в конце мая, рассказал один из источников издания. Как напоминает РБК, Ковыктинское месторождение планируется ввести в эксплуатацию в конце 2022 г., сообщал «Газпром». Представители «Газпрома» и СТНГ отказались комментировать данную информацию.