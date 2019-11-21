Бизнес

Крупнейшего подрядчика «Газпрома» у Ротенберга купила неизвестная компания

Ведомости
Ведомости

Покупателем крупнейшего подрядчика «Газпрома» — компании «Стройгазмонтаж» – стало непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг», зарегистрированное за несколько месяцев до сделки, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Первым на это обратил внимание «Интерфакс».

Ротенберг продал крупнейшего подрядчика «Газпрома»

Средства от сделки бизнесмен планирует реинвестировать в России
Бизнес

Компания «Стройинвестхолдинг» зарегистрирована 3 июля 2019 г. в «Башне Федерация» на Пресненской набережной. Единственный учредитель компании — Ольга Сафонова. По данным «СПАРК-Интерфакс», Сафроновой принадлежат еще десять компаний в Иркутской, а также Тюменской и Самарской областях, девять из них прекратили свое существование, еще одна находится в процессе ликвидации. Кроме того, она возглавляла компанию из Магаданской области.

«Стройгазмонтаж», созданный Аркадием Ротенбергом на базе купленных в 2008 г. у «Газпрома» пяти строительных «дочек», все последние годы входил в тройку крупнейших подрядчиков «Газпрома». Основными конкурентами компании Ротенберга за подряды монополии были «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазконсалтинг» (основан Зиядом Манасиром – «Ведомости»). В 2016 г. три эти компании получили контракты «Газпрома» на 537,3 млрд руб., в 2015 г. – на 821 млрд руб.

Источник «Ведомостей» говорил, что «Строгазмонтаж» был оценен в сумму около 75 млрд руб. Факт закрытия сделки подтверждал официальный представитель Ротенберга. Он уточнил, что вырученные средства бизнесмен планирует реинвестировать в России. Кто именно выступил покупателем актива и какова сумма сделки, представитель не рассказывал.

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