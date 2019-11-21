Крупнейшего подрядчика «Газпрома» у Ротенберга купила неизвестная компания
Покупателем крупнейшего подрядчика «Газпрома» — компании «Стройгазмонтаж» – стало непубличное акционерное общество «Стройинвестхолдинг», зарегистрированное за несколько месяцев до сделки, следует из данных Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ). Первым на это обратил внимание «Интерфакс».
Компания «Стройинвестхолдинг» зарегистрирована 3 июля 2019 г. в «Башне Федерация» на Пресненской набережной. Единственный учредитель компании — Ольга Сафонова. По данным «СПАРК-Интерфакс», Сафроновой принадлежат еще десять компаний в Иркутской, а также Тюменской и Самарской областях, девять из них прекратили свое существование, еще одна находится в процессе ликвидации. Кроме того, она возглавляла компанию из Магаданской области.
«Стройгазмонтаж», созданный Аркадием Ротенбергом на базе купленных в 2008 г. у «Газпрома» пяти строительных «дочек», все последние годы входил в тройку крупнейших подрядчиков «Газпрома». Основными конкурентами компании Ротенберга за подряды монополии были «Стройтранснефтегаз» Геннадия Тимченко и «Стройгазконсалтинг» (основан Зиядом Манасиром – «Ведомости»). В 2016 г. три эти компании получили контракты «Газпрома» на 537,3 млрд руб., в 2015 г. – на 821 млрд руб.
Источник «Ведомостей» говорил, что «Строгазмонтаж» был оценен в сумму около 75 млрд руб. Факт закрытия сделки подтверждал официальный представитель Ротенберга. Он уточнил, что вырученные средства бизнесмен планирует реинвестировать в России. Кто именно выступил покупателем актива и какова сумма сделки, представитель не рассказывал.