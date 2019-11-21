Крупнейшего подрядчика «Газпрома» у Ротенберга купила неизвестная компания

Компания «Стройинвестхолдинг» зарегистрирована 3 июля 2019 г. в «Башне Федерация» на Пресненской набережной. Единственный учредитель компании — Ольга Сафонова. По данным «СПАРК-Интерфакс», Сафроновой принадлежат еще десять компаний в Иркутской, а также Тюменской и Самарской областях, девять из них прекратили свое существование, еще одна находится в процессе ликвидации. Кроме того, она возглавляла компанию из Магаданской области.