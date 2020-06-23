Wildberries планирует создать туристические сервисы для путешествий по России
Интернет-ритейлер Wildberries собирается создать онлайн-сервисы для путешествий по России. Они позволят бронировать места проживания, создавать маршруты, покупать билеты в музеи, рассказала в интервью ТАСС основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук.
По ее словам, компания заранее наметила в 2020 г. «прокачать внутренний туризм». Бакальчук призвала людей начать ездить по России. «Хотим создать на Wildberries туристические сервисы, которые позволят многим открыть для себя путешествия внутри России: узнавать об уникальных местах и достопримечательностях, планировать маршруты, бронировать гостиницы, покупать билеты в музеи и многое другое», ‒ сообщила она.
В марте Wildberries запустил сервис по продаже авиабилетов. В специальном разделе «Авиабилеты» на сайте компании теперь можно покупать билеты без переадресации на сторонние сервисы. Перед запуском нового сервиса в течение месяца проводилось тестирование в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Москве.
Сейчас ритейлер работает в семи странах ‒ России, Словакии, Польше, Белоруссии, Казахстане, Армении и Киргизии. Оборот компании в 2019 г. увеличился на 88% и достиг 223,5 млрд руб. В этом году ритейлер собирается выйти на рынки еще 10 стран.