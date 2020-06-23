Wildberries планирует создать туристические сервисы для путешествий по России

По ее словам, компания заранее наметила в 2020 г. «прокачать внутренний туризм». Бакальчук призвала людей начать ездить по России. «Хотим создать на Wildberries туристические сервисы, которые позволят многим открыть для себя путешествия внутри России: узнавать об уникальных местах и достопримечательностях, планировать маршруты, бронировать гостиницы, покупать билеты в музеи и многое другое», ‒ сообщила она.