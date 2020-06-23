Бывшего гендиректора Wirecard арестовали после пропажи 1,9 млрд евро
Ушедший в отставку гендиректор немецкой финансовой компании Wirecard AG Маркус Браук арестован, сообщает Deutsche Welle (DW) со ссылкой на прокуратуру Мюнхена. Его подозревают в завышении доходов компании и искажении данных ее баланса для повышения привлекательности у инвесторов и клиентов. По данным ведомства, Браун, ушедший со своей должности 19 июня, сдался властям 22 июня.
Накануне компания отозвала финансовые результаты за 2019 г. и I квартал 2020 г. после пропажи 1,9 млрд евро. Нехватку средств на счетах Wirecard выявили 18 июня аудиторами EY, 22 июня в компании заявили, что с большой долей вероятности денег не существовало в принципе. После заявления аудиторов Браун ушел в отставку. Акции Wirecard, которые до сообщения о невозможности подтвердить наличие средств оценивались в 100 евро, 19 июня продавались по 25,82 евро.
Агентство Bloomberg пишет, что суд примет решение о мере пресечения для Брауна 23 июня. В заявлении Wirecard говорилось, что компания рассматривает различные варианты сокращения затрат для сохранения деловой активности, указано в заявлении. Среди них, например, реструктуризация, сворачивание продуктовых сегментов, закрытие подразделений или их вывод из числа активов Wirecard.