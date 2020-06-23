Бывшего гендиректора Wirecard арестовали после пропажи 1,9 млрд евро

Накануне компания отозвала финансовые результаты за 2019 г. и I квартал 2020 г. после пропажи 1,9 млрд евро. Нехватку средств на счетах Wirecard выявили 18 июня аудиторами EY, 22 июня в компании заявили, что с большой долей вероятности денег не существовало в принципе. После заявления аудиторов Браун ушел в отставку. Акции Wirecard, которые до сообщения о невозможности подтвердить наличие средств оценивались в 100 евро, 19 июня продавались по 25,82 евро.