Совет директоров «Лукойла» возглавит первый вице-президент компании

Маганов родился в 1954 г. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Работает в «Лукойле» с 1993 г. До 1994 г. занимал должность вице-президента по нефтедобыче компании. С 1994 по 2006 гг. — первый вице-президент (разведка и добыча). С 2006 г. — первый исполнительный вице-президент компании.