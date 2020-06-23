Совет директоров «Лукойла» возглавит первый вице-президент компании
Совет директоров «Лукойла» назначил председателем совета первого вице-президента компании Равиля Маганова, курирующего блок разведки и добычи, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Топ-менеджер займет место Валерия Грайфера, умершего в апреле 2020 г. Для компании это первая смена председателя совета директоров за 20 лет.
Заместителем председателя совета директоров избран Виктор Блажеев. Акционеры также утвердили состав комитетов совета директоров. В комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию вошли вице-президент Николай Николаев, независимые члены совета директоров Сергей Шаталов и Тоби Гати, вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун.
Маганов родился в 1954 г. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Работает в «Лукойле» с 1993 г. До 1994 г. занимал должность вице-президента по нефтедобыче компании. С 1994 по 2006 гг. — первый вице-президент (разведка и добыча). С 2006 г. — первый исполнительный вице-президент компании.