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Совет директоров «Лукойла» возглавит первый вице-президент компании

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Совет директоров «Лукойла» назначил председателем совета первого вице-президента компании Равиля Маганова, курирующего блок разведки и добычи, следует из данных центра раскрытия корпоративной информации. Топ-менеджер займет место Валерия Грайфера, умершего в апреле 2020 г. Для компании это первая смена председателя совета директоров за 20 лет.

Заместителем председателя совета директоров избран Виктор Блажеев. Акционеры также утвердили состав комитетов совета директоров. В комитет по стратегии, инвестициям и устойчивому развитию вошли вице-президент Николай Николаев, независимые члены совета директоров Сергей Шаталов и Тоби Гати, вице-президент «Лукойла» по стратегическому развитию Леонид Федун.

Маганов родился в 1954 г. Окончил Московский институт нефтехимической и газовой промышленности им. И.М. Губкина. Работает в «Лукойле» с 1993 г. До 1994 г. занимал должность вице-президента по нефтедобыче компании. С 1994 по 2006 гг. — первый вице-президент (разведка и добыча). С 2006 г. — первый исполнительный вице-президент компании.

Ранее по теме: Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных