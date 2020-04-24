Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий ГрайферОн проработал в этой должности 20 лет
На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.
Грайфер окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. С 1985 по 1992 г. был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. С 2000 г. является председателем совета директоров «Лукойла». В этом году он не был включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров, которое должно пройти летом.
Ему принадлежит 0,012% акций «Лукойла». В прошлом году Ракушечное месторождение компании в Каспийском море переименовали в честь Валерия Грайфера. Запустить его планируется в 2022 г.
Он сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, ставшей под его руководством крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше Саудовской Аравии, говорится в сообщении компании. Его уникальный опыт помог компании реализовать успешные проекты на Каспии, Балтике, в Республике Коми и других регионах.
«Для нашего поколения – людей, работавших под руководством Валерия Исааковича, он всегда был олицетворением оптимизма, веры в лучшее, самых высоких профессиональных и личных качеств», – сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов.