Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

Грайфер окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. С 1985 по 1992 г. был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. С 2000 г. является председателем совета директоров «Лукойла». В этом году он не был включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров, которое должно пройти летом.