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Умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер

Он проработал в этой должности 20 лет
Галина Старинская Артем Гирш
Архивное фото /Максим Стулов / Ведомости

На 91-ом году жизни после продолжительной болезни умер председатель совета директоров «Лукойла» Валерий Грайфер, сообщила пресс-служба компании.

Грайфер окончил Московский нефтяной институт им. И. М. Губкина. С 1985 по 1992 г. был заместителем министра нефтяной промышленности СССР. С 2000 г. является председателем совета директоров «Лукойла». В этом году он не был включен в список кандидатов для голосования на годовом собрании акционеров, которое должно пройти летом.

Ему принадлежит 0,012% акций «Лукойла». В прошлом году Ракушечное месторождение компании в Каспийском море переименовали в честь Валерия Грайфера. Запустить его планируется в 2022 г.

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Он сыграл ключевую роль в освоении Западно-Сибирской нефтегазовой провинции, ставшей под его руководством крупнейшим нефтяным регионом мира с уровнем добычи выше Саудовской Аравии, говорится в сообщении компании. Его уникальный опыт помог компании реализовать успешные проекты на Каспии, Балтике, в Республике Коми и других регионах.

«Для нашего поколения – людей, работавших под руководством Валерия Исааковича, он всегда был олицетворением оптимизма, веры в лучшее, самых высоких профессиональных и личных качеств», – сказал президент «Лукойла» Вагит Алекперов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2020

Электронное периодическое издание «Ведомости» (Vedomosti) зарегистрировано в Федеральной службе по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия 22 декабря 2006 г. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77–26576.

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных